Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise wurden gestern am späten Abend durch die Nachricht beeinträchtigt, dass das iranische Atomabkommen nur noch wenige Tage entfernt sei, so die Experten von XTB.



Die Vereinigten Staaten, China und Frankreich hätten sich zuversichtlich gezeigt, dass bald eine Einigung erzielt werden könne, und hätten erklärt, dass nun alles vom Iran abhängen würde. Die Rückkehr des iranischen Rohöls auf die Weltmärkte könnte das weltweite Ölangebot erheblich steigern. Als Reaktion auf diese Nachrichten seien die Ölpreise innerhalb von fünf Stunden um rund 5% gefallen. Die Situation habe sich jedoch heute Morgen mit den Nachrichten über Zusammenstöße im Osten der Ukraine gewendet. Mit der Verschärfung der Lage wachse die Sorge um die Sicherheit der russischen Öllieferungen und -exporte. Ein Großteil der gestrigen Verluste sei bereits wieder aufgeholt worden und WTI habe erneut die Marke von 91 Dollar pro Barrel erreicht.



Ein Blick auf WTI im H4-Chart zeige, dass der gestrige Rückgang an einer wichtigen Unterstützungszone gestoppt worden sei. Die Zone in der Nähe der 88,88-Dollar-Marke sei durch frühere Preisreaktionen sowie durch die Untergrenze einer lokalen Marktgeometrie gekennzeichnet. Nach der Overbalance-Methode bleibe der langfristige Aufwärtstrend intakt, solange der Preis über 88,88 Dollar liege. Die Situation in der Ukraine sollte von den Ölhändlern genau beobachtet werden und dürfte sich kurzfristig stärker auf die Preise auswirken als das Zustandekommen des Atomabkommens mit dem Iran. (17.02.2022/ac/a/m)



