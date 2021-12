Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der großen Trendwende sendet der Kursverlauf des CRB TR Index die Botschaft, dass die aufflammende Inflation möglicherweise nicht so vorübergehend und transitorisch sein wird, wie es die Mehrzahl der Marktteilnehmer derzeit erwartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr dürften Preissteigerungen als wichtiges Anlagethema Investoren 2022 erhalten bleiben. Diese Gefahr spiegele auch der Chartverlauf des Ölpreises wider. Aufgrund der spektakulären "selling climax" mit negativen WTI-Notierungen im Frühjahr 2020 sowie einer geringen Erwartungshaltung hätten die Analysten beim "Schwarzen Gold" vor Jahresfrist Erholungspotenzial gesehen. Damit hätten sie einen Prognosetreffer gelandet, welcher aus charttechnischer Sicht ebenfalls zum Bruch des langfristigen Baissetrends seit 2008 (akt. bei 55,16 USD) bzw. zur Ausbildung einer nicht ganz idealtypischen, inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation führe. In diesem Zusammenhang stecke die fallende Nackenzone der unteren Umkehr (akt. bei 62,43 USD) ein strategisches Absicherungsniveau ab. Ohne deren Rebreak müssten Anleger von einer gleichermaßen intakten wie nachhaltigen Trendwende des Ölpreises ausgehen. Oberhalb der beiden Herbsthochs bei rund 85 USD wäre sogar "charttechnischer Raum", um in dreistellige Kursnotierungen vorzustoßen. (21.12.2021/ac/a/m)





