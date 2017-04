Börsenplätze WCM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs WCM-Aktie:

3,065 EUR +0,16% (03.04.2017, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs WCM-Aktie:

3,065 EUR +0,62% (03.04.2017, 14:30)



ISIN WCM-Aktie:

DE000A1X3X33



WKN WCM-Aktie:

A1X3X3



Ticker-Symbol WCM-Aktie:

WCMK



Kurzprofil WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG:



Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien deutlich über 700 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert. (03.04.2017/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Macquarie Funds Management Hong Kong Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der WCM AG etwas aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited haben sich wieder zu Wort gemeldet und ihr Short-Engagement in den Aktien des Immobilienunternehmens WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) gesteigert.Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited haben am 30.03.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,48% auf 0,51% der Aktien der WCM AG angehoben.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der WCM AG sind folgende:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,51% der WCM-Aktien.