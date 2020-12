Börsenplätze Vuzix-Aktie:



Die Vuzix Corporation (ISIN: US92921W3007, WKN: A1KCVK, Ticker-Symbol: V7XN, NASDAQ-Symbol: VUZI) beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von Augmented-Reality-Displays, auch als Head Mounted Displays (HMDs, aber auch als Videobrillen oder Near-Eye-Displays bekannt) bezeichnet, in Form von Smart Glasses und Augmented Reality (AR)-Brillen. Seine AR tragbaren Anzeigegeräte werden wie eine Brille getragen oder an einer am Kopf getragenen Halterung befestigt.



Zu diesen Geräten gehören in der Regel Kameras, Sensoren und ein Computer, die es dem Benutzer ermöglichen, Video- und digitale Inhalte, wie z.B. Computerdaten, das Internet, soziale Medien oder Unterhaltungsanwendungen, anzuzeigen, aufzuzeichnen und mit ihnen zu interagieren. Seine tragbaren Display-Produkte integrieren Mikro-Display-Technologie mit fortschrittlicher Optik, um kompakte, hochauflösende Display-Engines zu erzeugen, die beim Betrachten durch die Produkte seiner intelligenten Brille virtuelle Bilder erzeugen, die in ihrer Größe mit denen eines Computer-Monitors oder eines Großbildfernsehers vergleichbar erscheinen. Die angebotenen Produkte sind Smart Glasses der M-Serie, Blade Smart Glasses und andere AR-Produkte. (23.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vuzix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vuzix Corporation (ISIN: US92921W3007, WKN: A1KCVK, Ticker-Symbol: V7XN, NASDAQ-Symbol: VUZI) unter die Lupe.Vuzix gehöre zu den führenden Anbietern im Bereich Augmented-Reality-Brillen und -Headsets und sei ein wahrer Profiteur der Coronakrise. Seit dem Corona-Tief habe sich das Papier schon verzehnfacht. Seit Mitte Dezember habe die Rally nochmal richtig Fahrt aufgenommen.Aktuell notiere die Vuzix-Aktie bei 10,60 Dollar und damit knapp 170 Prozent höher als noch vor zwei Wochen. Das entspreche fast einer Verdreifachung in 14 Tagen! Allein gestern hätten die Anteilscheine von Vuzix knapp 20 Prozent zugelegt.Der Grund für diese fulminante Rally sei die Nachricht, dass der Marktführer im Bereich Kühlcontainer für den Lufttransport von Arzneimitteln Envirotainer, erfolgreich die Vuzix-Brille im Rahmen einer Remote-Schulung seiner Mitarbeiter eingesetzt habe. Die Schulung habe zur Unterstützung des Transports von mehr als 6.000 Kühlcontainern gedient, welche mit Covid-19-Impfstoffdosen beladen worden seien.Die Pandemie habe Envirotainer vor neue Herausforderungen gestellt, um an ihren mehr als 50 Stationen weltweit Schulungen vor Ort durchzuführen, die den gesetzlichen Bestimmungen und Inspektionsanforderungen entsprechen würden. Aufgrund der Einschränkung des weltweiten Reiseverkehrs habe sich Envirotainer an Vuzix gewandt, das mit seinen M400 Smart Glasses die passende Technologie bereitstelle, um umfassende Schulungen aus der Ferne durchzuführen (Trainer kommuniziere mit Schulungsteilnehmern mithilfe der AR-Brille von Vuzix).Seit der Empfehlung des "Aktionär" Ende September habe die Vuzix bereits rund 130 Prozent zugelegt. "Der Aktionär" sehe bei Vuzix noch viel Potenzial und bleibe für die Zukunft des Unternehmens bullish.Anleger lassen die Gewinne laufen und passen Ziel- und Stoppkurse an, so Emil Jusifov. Das neue Ziel laute 12,00 Euro, neuer Stopp: 5,75 Euro. (Analyse vom 23.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link