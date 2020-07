Tradegate-Aktienkurs Vow-Aktie:

2,14 EUR +5,16% (01.07.2020, 15:39)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Vow-Aktie:

22,00 NOK +2,56% (01.07.2020 16:25)



ISIN Vow-Aktie:

NO0010708068



WKN Vow-Aktie:

A111AY



Ticker-Symbol Vow-Aktie:

213



Oslo-Ticker Vow-Aktie:

VOW



Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (01.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Das Cleantech-Unternehmen (vormals Scanship) sorge wieder mit einem Großauftrag für Furore. Für einen europäischen Schiffbauer solle die norwegische Gesellschaft fortschrittliche Technologien für Kreuzfahrtneubauten liefern. Im Konkreten solle Vow Technologien für die Abwasserreinigung, Abfallbearbeitung und Lebensmittelabfallverarbeitung liefern. Auftragsgegenwert: 7,8 Mio. Euro.Die Vow-Aktie könne positive Impulse gebrauchen, um sich endlich aus der charttechnischen Lethargie zu befreien. Das Papier habe sich schnell von den Corona-Tiefständen lösen können. Die zuletzt positive Auftragsentwicklung habe jedoch nicht für die entscheidenden Aufwärtsimpulse gesorgt, um die alten 52-Wochen-Hochs wieder anzugreifen.Die Perspektiven für Vow würden langfristig vielversprechend bleiben. Mit einer breiten Palette an sauberen Technologien für Kreuzfahrtschiffe und landbasierte Anwendungen würden die Norweger in einer lukrativen Nische mit viel Potenzial agieren. Investierte Anleger sollten sich in Geduld üben. Neueinsteiger könnten weiter zugreifen. Zur Absicherung diene ein Stopp bei 1,40 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2020)Börsenplätze Vow-Aktie: