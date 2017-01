Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

58,751 EUR -0,58% (18.01.2017, 10:07)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit führendes Bahntechnik-Unternehmen. Kerngeschäft des Konzerns ist die Bahninfrastruktur. Die Vossloh AG bietet ihren Kunden in weltweiten Märkten integrierte Lösungen aus einer Hand an. Damit leistet die Vossloh AG einen wichtigen Beitrag zur Mobilität von Menschen und zum Transport von Wirtschaftsgütern - sicher, nachhaltig und umweltgerecht. Die Vossloh AG ist börsennotiert und erzielte im Geschäftsjahr 2015 mit rund 4.900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. EUR. (18.01.2017/ac/a/nw)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Christian Cohrs von Warburg Research:Christian Cohrs, Analyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) und senkt das Kursziel von 70 auf 45,50 Euro.Trotz des bereits fortgeschrittenen Umbaus in einen reinen Zulieferer für Schieneninfrastruktur seien die kurzfristigen Wachstumsperspektiven - ohne Akquisitionen – für die Kernsparte eher mäßig, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Es sei zu befürchten, dass die weitere Gewinnentwicklung des Werdohler Konzerns trotz eines wahrscheinlich bevorstehenden starken Ergebniswachstums die hohen Markterwartungen verfehlen werde.Christian Cohrs, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Vossloh-Aktie von "buy" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 70 auf 45,50 Euro reduziert. (Analyse vom 18.01.2017)Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:58,67 EUR -0,66% (18.01.2017, 11:19)