Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

57,227 EUR +0,87% (07.11.2017, 22:25)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Darüber hinaus ist der Konzern im Lokomotivengeschäft tätig. Die Konzernaktivitäten sind in den vier Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions und Transportation gegliedert. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Vossloh mit etwas mehr als 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 930 Mio. Euro. (07.11.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Nikolas Mauder von Kepler Cheuvreux:Nikolas Mauder, Analyst von Kepler Cheuvreux, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Verkehrstechnikkonzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) und senkt das Kursziel von 65 auf 53 Euro.Für eine Margenerholung müsste der Umsatz des Werdohler Konzerns steigen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mauder fürchte jedoch, dass Vossloh in seinen Endmärkten und v.a. in den USA 2018 kein Wachstum schaffe. Da zudem in China ein schwächeres Jahr drohe, sehe er keinen Grund mehr, die Vossloh-Aktie zu kaufen.Nikolas Mauder, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Vossloh-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 65 auf 53 Euro reduziert. (Analyse vom 11.09.2017)Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:57,41 EUR +1,27% (07.11.2017, 17:35)