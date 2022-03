Bild: Pixabay

Im Umgang mit den eigenen Finanzen ist eine hohe Datensicherheit unglaublich wichtig. So muss verhindert werden, dass Unbefugte Zugriff auf die Finanzdaten und das Konto erlangen und sich ungerechtfertigterweise bereichern. Eine gebührenfreie Visa Kreditkarte bietet hohe Sicherheitsstandards, sodass sich die Nutzer bei der Anwendung stets sicher fühlen können.



Bei der Nutzung kommt das Sicherheitsverfahren Visa Secure zum Einsatz, aber auch andere Sicherheitsstandards werden berücksichtigt. Das ist insbesondere beim Einkaufen in der digitalen Welt von Bedeutung. Hier werden Bezahlungen häufig mit einer Kreditkarte vorgenommen. Cyberkriminelle versuchen immer wieder, personenbezogene und vertrauliche Daten abzugreifen. Durch die hohen Sicherheitsstandards wird ihnen die Arbeit so schwer wie möglich gemacht. Außerdem ist es wichtig, bei Finanz- und Aktiengeschäften auf hohe Sicherheitsstandards zu achten. Wer zum Beispiel mit Aktienfonds Renditen erwirtschaften möchte, kann eine solch sichere und zuverlässige Kreditkarte gut gebrauchen.



Einen Beitrag zum Umweltschutz leisten

Mit einer gebührenfreien Visa Kreditkarte ist es möglich, einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Ein Grund mehr, die gebührenfreie Visa Kreditkarte zu beantragen, mit der man nicht nur kontaktlos shoppen kann, sondern auch noch etwas Gutes tut. So wird für je 100 € Umsatz immer ein Baum gepflanzt. Dieser ist in der Lage, CO2 zu binden, und ist somit ein wichtiger Baustein im Kampf gegen den Klimawandel. Mittlerweile konnten über 138.000 Bäume gepflanzt werden, da die Nutzer ihre Kreditkarte rege einsetzen.



Auf diese Weise ist es unter anderem möglich, mit gutem Gewissen auf Reisen zu gehen. Wenn ein Flug beispielsweise eine bestimmte Menge CO2 freisetzt, kann durch die Nutzung der Karte ein zusätzlicher Baum gepflanzt werden, der diesen CO2 Ausstoß ausgleicht. Auf diese Weise wird individueller Konsum mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden und ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass es wichtig ist, für manche Kaufentscheidungen einen Ausgleich zu bieten.



Es wird kein Mindestumsatz fällig

Ein weiterer Vorteil einer gebührenfreien Visa Kreditkarte besteht darin, dass kein Mindestumsatz fällig wird. Wenn einmal in einem Monat oder einem Jahr weniger Käufe anstehen, ist das kein Problem. Die Karte bleibt trotzdem gebührenfrei und kann weiterhin flexibel eingesetzt werden. Unabhängig von der eigenen finanziellen Situation ist es so möglich, finanziell unabhängig zu bleiben und immer die volle Kontrolle über die eigenen Finanzen zu behalten.



Eine hohe Flexibilität

Über eine solche Kreditkarte bewahren sich die Nutzer ein Höchstmaß an Flexibilität. Man bleibt seinem eigenen Konto treu und hat ein großzügiges Kreditkartenlimit zur Verfügung. Außerdem kann die Abrechnung einfach und automatisch erfolgen. Die Nutzer wählen eine Rate aus, die ihrem Lebensstil am besten gerecht wird, und die jeweiligen Abbuchungen erfolgen ganz automatisch.



Für eine hohe Flexibilität bei Finanzfragen steht eine Smartphone-App zur Verfügung, die speziell für eine solche Kreditkarte entwickelt wurde. Hierdurch ist das Einkaufen ebenso leicht möglich wie die Koordination und Optimierung der eigenen Finanzen. Die App ist nutzerfreundlich und intuitiv bedienbar, weswegen sie von vielen Menschen viel und gerne eingesetzt wird.



Fazit

Es spricht viel für den Einsatz einer gebührenfreien Visa Kreditkarte. Sie bietet viele finanzielle Vorteile und steht für ein Höchstmaß an Flexibilität. Gleichzeitig ist es mit ihr möglich, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und das eigene Konsumverhalten zu reflektieren. Insbesondere die nutzerfreundliche Smartphone-App hilft dabei, das volle Potenzial der Kreditkarte auszuschöpfen. Da die Karte weltweit eingesetzt werden kann, steht Reisevergnügen und Shoppingtouren in anderen Ländern nichts mehr im Wege. Die Karte lässt sich folglich hervorragend individualisieren und passt sich perfekt auf den eigenen Lebensstil an. (03.03.2022/ac/a/m)









