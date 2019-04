Auch wenn sich das Wachstum der Weltwirtschaft kurzfristig überraschend positiv zu entwickeln beginne, weshalb sollten Anleger einen so verlässlichen Rezessionsindikator wie den inversen Verlauf der Zinskurve nicht gelassen nehmen und auch auf mittlere Sicht in Aktien investiert bleiben?



Historisch habe der MSCI World Index in den zwölf Monaten nach einer Inversion der Zinskurve einen durchschnittlichen Wertzuwachs von 7,3 Prozent erzielt. Dabei werde die Zinsrelation zwischen einjährigen und zehnjährigen US-Staatsanleihen zugrunde gelegt.



Eine darauf basierende Schätzung des anschließenden Ertrags spreche dafür, dass Optimisten ein weiteres Jahr erfolgreich sein sollten. Denn dieser Wert liege nur knapp unterhalb der annualisierten Rendite von 8 Prozent, die globale Aktien seit dem Jahr 1900 erzielt hätten. Das solle nicht bedeuten, dass die inverse Zinskurve nicht ernst genommen werde. Tatsächlich sei jeder Rezession in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg eine Inversion der Zinskurve vorausgegangen.



Bei der Entscheidung, ob man investiert bleibe oder nicht, sei jedoch die lange, variable Verzögerung zwischen dem Auftreten der Inversion und dem tatsächlichen Beginn der Rezession ausschlaggebend. Diesmal könnte das Rezessionsrisiko etwas weiter in die Zukunft verschoben sein, da es im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 zu prozyklischen fiskalpolitischen Korrekturanreizen komme und die Notenbanken dazu tendieren würden, zu vorsichtig zu agieren.



Unterdessen scheinen die Interventionen des US-Finanzministers Steven Mnuchin erhebliches Gewicht zu haben, so die Experten von ROBECO. Als er Ende Dezember mit den CEOs der großen amerikanischen Banken gesprochen und bekannt gegeben habe, dass Präsident Donald Trump keine Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell beabsichtige, habe der viel beachtete Economic Policy Uncertainty Index begonnen von einem Allzeithoch zu sinken und sei seither kontinuierlich zurückgegangen.



Zwar bestehe global weiterhin erhöhte Konjunkturunsicherheit, da der Handelskonflikt zwischen den USA und China anhalte und der Ausgang des Brexit ungewiss sei. Dennoch gebe es auch hier Hoffnungsschimmer. Die konstruktiven Handelsgespräche, die kürzlich in Peking stattgefunden hätten, würden weiterhin ein Abkommen möglich erscheinen lassen. Gleichzeitig werde das Risiko eines "harten" Brexit von den Devisenmärkten als sehr unwahrscheinlich gewertet, eher dürfte es auf mittlere Sicht nur zu einem Brexit "auf dem Papier" kommen.



Kurz gesagt sollte man in riskanten Anlagen engagiert bleiben. Zu bedenken sei allerdings: Investieren in der Spätphase des Zyklus sei nicht als Routine anzusehen, denn auf eine Abflachung der Zinskurven würden gewöhnlich stärkere Schwankungen an den Aktienmärkten folgen. Deshalb haben wir im letzten Monat etwas Risiko herausgenommen, indem wir in unseren Multiasset-Fonds die Übergewichtung am globalen Aktienmarkt reduziert haben und eine höhere Liquiditätsquote halten, so die Experten von ROBECO.



In dieser Phase des Zyklus sei es auch ratsam, bei riskanten Anlagen selektiv vorzugehen. Wenn die Wachstumssorgen schwinden würden, werde ein Wiederanstieg der derzeit sehr niedrigen Anleiherenditen dazu führen, dass durationssensitive Anleihegattungen wie Investmentgrade-Unternehmensanleihen und Hochzinspapiere relativ zu Aktien stärker exponiert seien.



Im Anschluss an die Inversion der Zinskurve im Jahr 2006 hätten Hochzinsanleihen nicht besser abgeschnitten als globale Aktien. Nach der Inversion im Jahr 1998 sei es anschließend zu einer Outperformance globaler Aktien von 23 Prozentpunkten gekommen. Dem haben wir dadurch Rechnung getragen, dass wir Unternehmensanleihen und Hochzinspapiere in den Portfolios untergewichtet haben, so die Experten von ROBECO. Stattdessen würden die Experten es bevorzugen, die noch verbleibende Zeit im gegenwärtigen Zyklus mit einem Aktienexposure zu nutzen. (09.04.2019/ac/a/m)







Rotterdam (www.aktiencheck.de) - Ein inverser Verlauf der Zinskurven an den Anleihemärkten - traditionell ein Hinweis auf eine bevorstehende Rezession - hat viele Anleger einschließlich uns dazu veranlasst, ihre Aktienbestände zu reduzieren oder Unternehmensanleihen und Hochzinspapiere unterzugewichten, so Peter van der Welle, Stratege bei Robeco Investment Solutions.Wer solche Anlagen allerdings ganz meide - vor allem Aktien, deren Kurse nach wie vor steigen würden - laufe Gefahr, mögliche weitere Wertzuwächse zu verpassen. Dies gelte dann, wenn sich die befürchtete Rezession weiter in die Zukunft verschiebe und sich die Sorgen um die gesamtwirtschaftlichen Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie des Brexits als übertrieben erweisen würden.Angesichts eines neuen Allzeithochs des MSCI World Index in Euro und eines Indexanstiegs von bereits 14,5 Prozent im laufenden Jahr falle es vielleicht schwer, auf weitere Zuwächse zu hoffen. Eine anhaltende Konjunkturschwäche im Euroraum, ein politischer Stillstand beim Brexit oder die weitere Verschiebung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China könnten eine weitere turbulente Marktphase auslösen. Dies rechtfertige es, etwas Risiko herauszunehmen. Eine nähere Betrachtung der drei maßgeblichen fundamentalen Faktoren spreche jedoch dafür, dass auf Sicht von zwölf Monaten das Eingehen von Aktienrisiken nach wie vor belohnt werde.Der erste dieser Faktoren sei die Sorge um das globale Wirtschaftswachstum, die am Schwinden sei. Seit mehr als einem Jahr seien die Finanzmärkte einem Hagel aus enttäuschenden gesamtwirtschaftlichen Daten aus den meisten Regionen der Welt ausgesetzt. Dies gelte insbesondere für China und Europa, wo sich die handelspolitischen Spannungen mit den USA am intensivsten ausgewirkt hätten.Am Ende habe auch der Anleihenmarkt darauf reagiert und befinde sich seit letzten Oktober in einem kräftigen Aufschwung. Der Verlauf der Zinskurven sei dadurch flacher geworden. Paradoxerweise habe die Abkehr der US-Notenbank von einer Straffung ihrer Geldpolitik Anfang 2019 die Wachstumssorgen noch verstärkt. Die sich daraus ergebende Inversion der Zinskurve sei der Logik unbeabsichtigter Auswirkungen jüngster Äußerungen der US-Notenbank gefolgt.Nach Ansicht der Experten von ROBECO seien bereits die ersten Anzeichen für eine Erholung zu registrieren. So hätten sich im März zwei zuverlässige Indikatoren deutlich positiv entwickelt: Der Index des US Institute of Supply Management (ISM) und der Einkaufsmanagerindex für das Produzierende Gewerbe in China.Auch die erneute Beschleunigung des Geldmengenwachstums in China deute auf global vermehrte positive Gewinnrevisionen hin; mit solchen Revisionen gehe gewöhnlich eine Neubewertung von Aktien einher.