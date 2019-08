Auch der Abschwung in der europäischen Industrie spiele eine große Rolle, der bereits in den heutigen deutschen BIP-Daten für das zweite Quartal zu erkennen sei. Nach vorläufigen Berechnungen sei die deutsche Wirtschaft im Quartalsvergleich (saisonbereinigt) wie erwartet um 0,1% geschrumpft. Der Rückgang des BIP-Wachstums könnte Bundeskanzlerin Angela Merkel unter Druck setzen, die fiskalischen Bedingungen zu lockern, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es bestehe kein Zweifel, dass Deutschland die beste fiskalische Position in Europa habe, weshalb viele Experten die Bundesregierung auffordern würden, die Ausgaben zu erhöhen.



Vor diesem Hintergrund sei der gestern von der Bundesregierung vorgelegte Haushaltsentwurf zu erwähnen. Es habe sich gezeigt, dass das Land plane, im Jahr 2020 seine Bruttoverschuldung zu erhöhen. Deutschland werde 234 Mrd. EUR an Anleihen ausgeben (Erwartung 2019: 185 Mrd. EUR). Dagegen habe Merkel am Dienstag gesagt, dass sie bisher keine Notwendigkeit für ein Konjunkturprogramm sehe. Sie habe hinzugefügt, dass die Regierung in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Situation reagieren werde, was darauf hindeute, dass die Wachstumszahlen für das zweite und dritte Quartal genauestens beobachtet werden sollten.



Die Aktie von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) sei am Mittwoch nach einer Herabstufung durch AlphaValue von "sell" auf "reduce" der größte DE30-Underperformer. Die Research-Firma habe gesagt, dass die Wiedereingliederung des Stahlgeschäfts von thyssenkrupp zu "erheblichen Verschlechterungen" der Bilanzqualität führe. Die Analysten hätten auch festgestellt, dass die Pensionsrückstellungen "in die Höhe geschnellt" seien, während die Nettoverschuldung gestiegen sei, und dass es "keine Möglichkeit gibt, dass thyssenkrupp überleben kann, wenn keine drastischen Maßnahmen ergriffen werden". (14.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Start des Handels am Mittwoch war trotz der positiven Informationen über die Verzögerung der US-Zölle auf chinesische Produkte vom Dienstag recht verhalten, so die Experten von XTB.Die Stimmung habe sich verschlechtert, nachdem die chinesische Wirtschaft im Juli eine Reihe beunruhigender Daten für Juli gemeldet habe: Die Industrieproduktion habe das schwächste Wachstum seit 17 Jahren aufgewiesen. So könnten die Nachrichten über die Zölle zwar ermutigend sein, der Abwärtsdruck auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt dürfte jedoch nicht nachlassen. Unterdessen gebe es aus globaler Sicht mehr Faktoren, um die man sich Sorgen machen müsse, und die meisten von ihnen scheinen in Europa lokalisiert zu sein: Der Brexit - laut Premierminister Boris Johnson solle Großbritannien die EU am 31. Oktober um jeden Preis verlassen, die italienische Politik - die derzeitige Regierung werde am 20. August mit einem Misstrauensvotum konfrontiert. Wenn kein Vertrauen bestehe, könnten bis zum Jahresende vorgezogene Neuwahlen stattfinden.