Der Aufwärtstrend im Margenhandel: In China weise der Margenhandel an der Börse eine hohe Korrelation mit dem Aktienmarkt selbst auf. Der gesamte ausstehende Saldo der Margen-Transaktionen in China, ein Maß für spekulativen Handel, sei im Juli stark angestiegen und habe die Erholung weiter vorangetrieben.



Umsichtige Investoren würden folgende Risiken erkennen:



1. Die wirtschaftliche Herausforderung sei noch nicht überwunden: Die chinesische Wirtschaft sei im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Prozent geschrumpft. Die jährliche Inflationsrate sei von 2,4 Prozent im Mai auf 2,5 Prozent im Juni gestiegen. Trotz der Verbesserung der PMIs könnte die so wichtige Messung des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal immer noch bescheiden ausfallen. Es möge die Märkte daran erinnern, dass die Herausforderung, eine wirtschaftliche Erholung zu erreichen, nur allmählich überwunden werden könne.



2. Die Rückkehr der Handelskriege: Die jüngsten US-Sanktionen gegen chinesische Beamte wegen Menschenrechtsverletzungen in der westlichen Region Xinjiang mögen symbolisch sein, aber sie haben das Klima zwischen den beiden Nationen weiter verschlechtert, so Mobeen Tahir von WisdomTree. China habe bereits seine Absicht angekündigt, mit der Sanktionierung von US-Beamten in gleicher Weise zu reagieren. Die überaus wichtigen Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern seien nach wie vor gefährdet und könnten sich erneut verschlechtern.



3. Die Stimmung könne sich schnell ändern: Aktienmarktrallys, die durch die Stimmung im Einzelhandel angeheizt würden, könnten schnell die Richtung ändern. Die Erinnerungen an 2008 und 2015 würden den Beobachtern, die die chinesischen Aktienmärkte analysieren würden, noch immer lebendig im Gedächtnis bleiben.



Eine Möglichkeit, Blasen an den Aktienmärkten - wenn auch nur ex post - zu untersuchen, sei die Beobachtung des Anstiegs der Bewertungsmultiplikatoren. Zwar seien die Kurs-Gewinn-Multiplikatoren (KGV) für chinesische Aktien im Juli tatsächlich gestiegen, doch seien sie weit von den alarmierenden Niveaus früherer Börsenblasen entfernt. Es scheine auch nicht abwegig zu sein, eine Verbesserung der Gewinne chinesischer Unternehmen zu erwarten, wenn sich die Wirtschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres erhole. Auch dies könnte dazu beitragen, die Bewertungsmultiplikatoren in Zaum zu halten.



Im Rahmen eines pragmatischen Ansatzes sollten Anleger ihren Optimismus in Bezug auf eine Verbesserung der makroökonomischen Aussichten aufrechterhalten, sich jedoch der Risiken bewusst bleiben, die nach wie vor zu Volatilität führen könnten. (14.07.2020/ac/a/m)







