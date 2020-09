Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (11.09.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Immobiliensektor die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) zu halten.Die Vonovia SE habe in den ersten sechs Monaten 2020 Mieterlöse in Höhe von EUR 1.132,9 Mio. generiert, was einer Steigerung um 11,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Das Unternehmen habe hierbei neben den Mietsteigerungen im Bestand auch von der Akquisition von Hembla sowie vom Neubau und der Modernisierung profitiert. Nach zwei Quartalen 2020 habe das operative Ergebnis (FFO) einen um 11,0% (11,0% je Aktie) höheren Wert von EUR 676,3 Mio. (EUR 1,25 je Aktie) gegenüber EUR 609,1 Mio. (EUR 1,12 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Der Nettovermögenswert (NAV), errechnet nach den Vorgaben der EPRA, sei per Ende Juni 2020 auf EUR 31.078 Mio. gestiegen (Ende 2019: EUR 29.593 Mio.), wobei sich der NAV je Aktie bei EUR 57,31 (Ende 2019: EUR 54,57) eingestellt habe. Bereinigt um den Goodwill aus Akquisitionen ergebe sich ein NAV je Aktie von EUR 54,72 (Ende 2019: EUR 51,93).Weiterhin würden die Wohnimmobilienunternehmen von den guten Rahmenbedingungen profitieren, wobei sich die hohen Börsenbewertungen aufgrund der Corona-Krise etwas verringert hätten. Seufert bestätige sein Sektor-Rating mit "neutral".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Vonovia-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 55,00. (Analyse vom 11.09.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Vonovia SE": Keine vorhanden.Börsenplätze Vonovia-Aktie: