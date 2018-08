Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

44,09 EUR -1,28% (31.08.2018, 12:52)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

44,12 EUR -1,03% (31.08.2018, 13:06)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (31.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) von 42 Euro auf 45 Euro.Die FFO 1 (Funds from Operations) hätten in Q2/2018 mit 267 (Vj.: 240) Mio. Euro im Rahmen der Analystenprognose (262 Mio. Euro) gelegen. Vonovia habe den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bedingt durch den Beitrag von Victoria Park mehrheitlich erhöht. Demnach werde nun ein Anstieg der FFO 1 auf 1.050 bis 1.070 (bisher: 1.030 bis 1.050; bisherige Analystenprognose: 1.048) Mio. Euro prognostiziert. Die organische Mietsteigerung werde jetzt nur noch bei rund 4,4% (bisher: 4,6% bis 4,8%) gesehen, was aber laut Vonovia nur auf Timing-Effekte zurückzuführen sei. Da der Wohnimmobilienmarkt in Deutschland sehr fragmentiert sei und sich ein Großteil der Wohnungen im Eigentum von Privatleuten befinde, halte Vonovia zunehmend Ausschau nach Übernahmekandidaten außerhalb des Heimatmarktes, um weiteres Wachstum zu ermöglichen. Der Analyst habe seine Erwartungen mehrheitlich angehoben.Die Vonovia-Aktie habe zuletzt nach Ansicht des Analysten vor allem von dem Rückgang der langfristigen Zinsen profitiert. Aufgrund des gegenwärtigen Bewertungsniveaus (Kurs/NAV je Aktie 2018e: 1,1) sehe der Analyst jedoch nur noch ein geringes Aufwärtspotenzial für die Aktie.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Vonovia-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 31.08.2018)Börsenplätze Vonovia-Aktie: