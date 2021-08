(Mit Material von Bloomberg)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

58,06 EUR +0,87% (04.08.2021, 15:22)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

58,20 EUR +0,83% (04.08.2021, 15:36)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (04.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Deutschlands größter Wohnungskonzern lasse nichts unversucht, den stärksten Rivalen zu übernehmen. Aber auch das verbesserte Kaufangebot für die Deutsche Wohnen scheine kein Selbstläufer zu werden. Mit der Union Investment habe einer der größten Aktionäre des Übernahmeziels erneute Zweifel an der Offerte angemeldet. "Das neue Angebot spiegelt noch immer nicht den Wert der Deutsche Wohnen wider", habe Fondsmanager Michael Muders von der Union Investment gesagt, die nach eigenen Angaben rund 2,5% an dem Unternehmen halte, in einem Interview mit Bloomberg. Er habe angedeutet, dass er einen Kaufpreis von um die 60 Euro je Aktie für gerechtfertigt halten würde.Vonovia habe am Sonntag angekündigt, das Angebot für die Deutsche Wohnen um einen Euro auf nun 53 Euro je Aktie erhöhen zu wollen, nachdem die vorherige Offerte im Juli knapp an der Mindestannahmeschwelle gescheitert sei. Mit dem Schritt hoffe der Bochumer Konzern jene Anleger umzustimmen, die ihm zunächst gefehlt hätten, um 50% der Anteile zu erreichen.Nach Einschätzung der Union Investment liege schon der Nettovermögenswert (NAV) der Deutsche Wohnen bei etwa 56 Euro je Aktie. "Zusätzlich zum NAV sollten die Aktionäre der Deutsche Wohnen einen Anteil an den Synergien und Steuervorteilen bekommen, die derzeit ausschließlich den Vonovia-Aktionären zugutekommen", habe Muders gesagt. "Vonovia müsste also auf die 56 Euro noch ein paar Euro draufpacken."Eine Sprecherin der Vonovia habe das neue Angebot als finanziell attraktiv bezeichnet, weil es einen signifikanten Aufschlag gegenüber dem Kurs der Deutsche Wohnen vor Bekanntgabe des Zusammenschlusses am 24. Mai biete. Von der Deutsche Wohnen habe es geheißen, der überwiegende Teil der Investoren sei so wie das Management von der Sinnhaftigkeit der Transaktion überzeugt.Optimistisch hätten sich am Dienstag die Aktienanalysten der DZ BANK gezeigt. Sie hätten in eine Research-Publikation erklärt, dass der neue "Übernahmeversuch nun erfolgreich verlaufen sollte". Union Investment gehöre zur DZ BANK Gruppe.Vonovia-Chef Rolf Buch habe am Montag in einem Interview mit Bloomberg bereits gesagt, die Investorenansprache solle in der neuen Runde verbessert werden. Mit dieser Aufgabe sei neben Morgan Stanley nun auch zusätzlich die Bank of America betraut worden. "Wir waren uns anscheinend zu sicher, dass die Übernahme gelingen wird", habe Buch gesagt.Beim letzten Übernahmeversuch habe die Union Investment ihre Aktien nicht angedient. Wie die Entscheidung dieses Mal ausgehen werde, sei unklar. Muders: "Wir halten uns alle Optionen offen und werden bis zum letzten Tag abwarten."Vonovia-Chef Rolf Buch scheine sich seiner Sache sicher zu sein, nachdem er nur einen Euro pro Deutsche-Wohnen-Aktie mehr biete. Sollte die Transaktion über die Bühne gehen, wäre dies kursfördernd für den Branchenprimus. Ein kleines Restrisiko bleibe aber, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2021)