Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

56,26 EUR +1,11% (03.11.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

56,82 EUR +0,60% (04.11.2020, 09:03)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (04.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Die Geschäfte des Bochumer Immobilienkonzerns würden dank Auslandszukäufen und steigender Mieten in Großstädten weiterhin gut laufen. Beim Jahresziel für den operativen Gewinn (FFO) wolle das DAX-Unternehmen das obere Ende der prognostizierten Spanne von 1,275 bis 1,325 Mrd. Euro erreichen, wie Vonovia am Mittwoch bei Vorlage der Neunmonatszahlen mitgeteilt habe. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren, die für 2020 eine Dividende i.H.v. 1,69 Euro je Aktie bekommen sollten. Das wären 0,12 Euro mehr als ein Jahr zuvor und entspreche derzeit einer Rendite von rund 3%.Im kommenden Jahr wolle das Unternehmen noch mehr verdienen. Das operative Ergebnis (FFO) solle 2021 auf 1,415 bis 1,465 Mrd. Euro steigen. Das wäre ein Plus von bis zu rund 11% im Vergleich zum erwarteten Ergebnis für 2020. Zudem wolle Vonovia bis zu 1,6 Mrd. Euro in Modernisierung und Neubau stecken.In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres habe sich der operative Gewinn auf gut 1 Mrd. Euro summiert, das seien rund 9% mehr als im Vorjahr. Dazu hätten höhere Mieten, der Zukauf der schwedischen Hembla sowie der Neubau beigetragen. Die Mieteinnahmen seien bei einem weiterhin geringen Leerstand um knapp 12% auf 1,7 Mrd. Euro gestiegen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: