Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (05.11.2019/ac/a/d)



Vonovia habe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 den operativen Gewinn deutlich gesteigert und die Analystenprognosen übertroffen. Für 2019 rechne der Vorstand mit einem Gewinn am oberen Ende der Spanne, zudem werde die Dividende angehoben. Die Prognose für 2020 könne sich auch sehen lassen.Wie das Unternehmen heute mitgeteilt habe, dürften die Funds from Operations (FFO, operativer Gewinn) am Jahresende im Bereich von 1,215 Milliarden Euro liegen. Für 2020 werde ein Anstieg um weitere sieben Prozent erwartet. Vonovia unterstreiche mit den Zahlen seine Ausnahmestellung.Die Vonovia-Aktie bleibt langfristig aussichtsreich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2019)