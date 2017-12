ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 350.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Wert des Immobilienportfolios liegt bei mehr als 30,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.378 Mitarbeiter. (06.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie dürfte einen weiteren Rallyabschnitt beginnen - ChartanalysePapiere von Immobilienunternehmen sind derzeit so stark nachgefragt, wie selten zuvor. Allen voran die Aktie von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Beim Papier von Vonovia könne bereits ein langfristiger Aufwärtstrend bestehend seit mindestens 2013 ausgemacht werden, der bei 17,07 Euro seinen Anfang genommen habe und zuletzt bis an den Widerstandsbereich von 40,19 Euro herangelaufen sei. Diese Zielzone sei bereits in der Analyse vom 8. November 2017 genannt und nach Erreichen des 138,8% Fibonacci-Retracements auch erfolgreich abgeschossen worden. Nach einer mehrtägigen Konsolidierungsphase darunter hätten sich die Kursnotierungen im Dienstagshandel weiter emporgeschoben und den Widerstand aus den letzten Wochen überwunden. Damit werde nun eine weitere mehrwöchige Kursbewegung zum 161,8% Fibo wahrscheinlich und könne über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Die wirtschaftliche Lage im Immobiliensektor Deutschlands ließe dies durchaus zu, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.12.2017)Börsenplätze Vonovia-Aktie:40,501 EUR -0,32% (06.12.2017, 08:50)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:40,665 EUR +2,25% (05.12.2017, 17:35)