Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (05.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseDie Aktie von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) erreichte am 9. Januar 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 42,68 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch korrigiere die Aktie. Dabei sei sie im Tief auf 35,71 EUR zurückgefallen. Anschließend habe sie sich wieder erholt. Am 15. Juni habe der Immobilienwert intraday über dem Abwärtstrend seit Januar 2018 notiert, ein Tagesschlusskurs darüber sei aber noch nicht gelungen. Nach einem kleinen Rücksetzer sei die Aktie gestern wieder an diesen Abwärtstrend geklettert. Er verlaufe heute bei 41,74 EUR.Gelinge der Vonovia-Aktie ein Ausbruch über 41,74 EUR, dann käme es zu einem neuen Kaufsignal. Die Aktie könnte dann ihr Allzeithoch zügig rausnehmen und in Richtung 45,75 bis 46,00 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings erneut an diesem Trend abprallen, dann würden Abgaben in Richtung 39,65 EUR drohen. (Analyse vom 05.07.2018)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:41,28 EUR +0,41% (04.07.2018, 17:35)