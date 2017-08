Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 29,6 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter. (03.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) von 36,00 auf 37,00 Euro.Die FFO 1 (Funds from Operations) seien in Q2 auf 240 (Vj.: 202) Mio. Euro gestiegen und damit leicht besser als von dem Analysten erwartet (232 Mio. Euro) ausgefallen. Die zum 30.06.2017 ausgewiesene Loan-to-Value-Ratio habe sich auf 43,2% (31.03.2017: 44,4%) verbessert und damit nach wie vor auf einem guten Niveau gelegen. Das Unternehmen habe den Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr bestätigt (u.a. Anstieg der FFO 1 auf 900 bis 920 Mio. Euro). Mit Blick auf die bisherige operative Entwicklung wirke die FFO 1-Guidance zunehmend konservativ.Der Analyst habe bisher schon über der Guidance liegende Prognose (FFOl 2017e: 932 Mio. Euro) beibehalten und habe seine Ergebnisprognosen (EPS 2017e: 4,48 (alt: 4,26) Euro; EPS 201e: 4,36 (alt: 4,51) Euro) angepasst. Das Marktumfeld für Vonovia sollte sich im Rahmen des Prognosezeitraums weiter positiv darstellen. Begrenzt werde das Aufwärtspotenzial des Wertpapiers aber durch das aktuelle Bewertungsniveau.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Vonovia-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 03.08.2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:35,645 EUR +0,58% (03.08.2017, 10:29)