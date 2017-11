Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

39,165 EUR +0,29% (08.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

39,26 EUR +0,93% (08.11.2017, 17:57)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 350.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Wert des Immobilienportfolios liegt bei mehr als 30,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.378 Mitarbeiter. (09.11.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Deutschlands größtes Immobilienunternehmen Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) hat laut "Handelsblatt" eine Kooperation mit dem französischen Vermietungsunternehmen SNI vereinbart, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Darauf hätten sich die Vorstände der beiden Unternehmen in Paris geeinigt. In der Pressemitteilung von Vonovia heiße es etwa, man wolle "das jeweilige Know-how und Marktwissen zusammenzuführen und gemeinsame Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten identifizieren".Beide Unternehmen würden etwa die hohe Bevölkerungsdichte in großen Ballungsgebieten sowie die demographischen und ökologischen Veränderungen, die einen höheren Wohnungsbestand erfordern würden, als Herausforderungen auf europäischer Ebene betrachten. Mit einer Kooperation sollten die Herausforderungen erfolgreich gemeistert werden.Vonovia vermiete heute 355.000 Wohnungen, SNI etwa 345.000. Beide Unternehmen seien Marktführer in ihren jeweiligen Märkten. Ob Vonovia auch im französischen Markt aktiv werden möchte, bleibe allerdings offen. Laut "Handelsblatt" denke Vonovias CEO Rolf Buch auch über Investitionen in den Niederlanden und in Schweden nach. In beiden Ländern könnten in Zukunft durch zu wenige Neubauten tausende Wohnungen fehlen.Nach der Pressemitteilung über die Kooperation mit SNI hätten zahlreiche Banken Vonovia nach oben gestuft und sich positiv zum zukünftigen Wachstumspotenzial geäußert. Die weitere Entwicklung bleibe jedoch abzuwarten.Die Vonovia Aktie werde aktuell bei EUR 38,91 (07.11.2017) gehandelt. Das Jahrestief habe bei EUR 29,77 gelegen (30.01.2017). Bloomberg Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 41,49 setzen. Bei Bloomberg würden 17 Analysten die Aktie auf "kaufen", elf auf "halten" und keiner auf "verkaufen" setzen. Vonovia habe gegenwärtig eine Marktkapitalisierung von EUR 18,85 Mrd.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 07.11.2017).