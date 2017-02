Nur ein Prozent der weltweiten IT-Ausgaben fließe derzeit in Cloud-Computing-Ressourcen. Gleichzeitig würden jedoch bereits über 60 Prozent aller neuen Software-Applikationen eine Cloud-Infrastruktur voraussetzen. Unternehmen würden ihre Investitionen erhöhen müssen, um die Software der Zukunft nutzen zu können. Große Unternehmen würden sich nun zunehmend mit der Massenverschiebung von Infrastruktur in die Cloud beschäftigen.



Laut einer Umfrage von Bernstein sei der Anteil der CIOs, die angeben würden, dass eine öffentliche Cloud in fünf Jahren einen bedeutenden Teil ihres IT-Bestandes ausmachen werde, in den letzten zwölf Monaten von 24 Prozent auf 51 Prozent gestiegen. Microsoft und Amazon böten attraktive Möglichkeiten für ein entsprechendes Engagement. Amazon solle laut Prognosen bis zum Beginn des nächsten Jahrzehnts genauso viel Umsatz mit IT-Dienstleistungen erzielen wie mit seinem Einzelhandelsgeschäft, wobei die Gewinne beim IT-Geschäft deutlich höher ausfallen dürften.



Wachstumswerte hätten in den letzten 24 Monaten im Vergleich zu Substanztiteln so stark verloren, dass eine Trendwende so gut wie sicher erscheine. Google und Facebook seien derzeit für 2018 noch günstiger bewertet als die hochkapitalisierten "alten" Technologiewerte Microsoft und Texas Instruments - dieses Szenario dürfte jedoch unhaltbar sein. US-Präsident Donald Trump könnte am Markt eine Rotation in Wachstumstitel auslösen, wenn das Reflationsthema an Bedeutung gewinne und die Risikobereitschaft wieder zunehme. Dies würde etwaige Zinserhöhungen kompensieren. Die Geschichte lehre, dass das Ertragspotenzial extrem positiv sei, wenn Wachstumswerte wieder in der Anlegergunst steigen würden: 2013 sei man zuletzt Zeuge einer enormen Outperformance von Wachstumswerten gewesen. Im Jahr 2017 könnte es erneut zu einer solchen Wende kommen.



Das Thema Sicherheit gewinne wieder an Bedeutung. Mit der Ausbreitung mobiler Geräte und der Verlagerung von Daten in die Cloud werde es zunehmend schwieriger, Cyber-Angriffe mit isolierten Schutzmaßnahmen abzuwehren. Das Erkennen von Angriffen und die Einleitung von Gegenmaßnahmen würden eine erheblich wichtigere Rolle als die Vorbeugung spielen. Hier sei das Datenvolumen entscheidend, um zwischen Gewinner- und Verliereraktien zu unterscheiden. So verfüge beispielsweise Symantec über 30 Millionen Privatnutzer, 175 Millionen Installationen in Unternehmen und habe mehr als drei Billionen Zeilen schädlicher Codes in seinen Datenbanken, zu denen pro Sekunde 250.000 hinzukämen. Symantec besitze durch diesen Schatz an Daten - Stichwort "Big Data" - einen Vorteil bei der Erkennung von Bedrohungen, der in der Branche seinesgleichen suche.



Online-Werbung habe sich zum Customer Lifecycle Management gemausert - das Management der Kundenbeziehung über den gesamten Einkaufszyklus hinweg. Hierbei gehe es unter anderem darum, wie Kunden, vom Moment an, wo sie auf eine Werbeanzeige klicken würden, bis zum Ende des Konsumzyklus betreut und gebunden würden. Das Kundenmanagement sei lange Zeit sehr modular aufgebaut: Client Relationship Management (CRM), Marketing, Kundensupport. Man sehe jedoch einen starken Trend zu End-to-End-Lösungen. Das Customer Lifecycle Management, das traditionell nur durch Werbebudgets finanziert worden sei, habe heute Zugriff auf die gesamten Marketingbudgets, die sich weltweit auf über eine Billion US-Dollar belaufen würden. Neben Facebook und Google seien hier auch Unternehmen wie Salesforce, Pegasystems und Adobe stark investiert.



Hardware werde immer mehr an Bedeutung verlieren. Obwohl die Meldungen über neue Geräte, faltbare Bildschirme, virtuelle Realität, Drohnen und das vernetzte Zuhause nicht abreißen würden, handle es sich hierbei nur um Evolutionen, aber nicht um Revolutionen. Während man leicht in Begeisterung über Dinge verfalle, die man sehen und anfassen könne, sei dies bei kryptischen Codezeilen nicht ganz so einfach. Worauf es aber in erster Linie ankomme, seien die Software und die Anwendungen, die auf diesen Geräten ausgeführt würden, um das Bedürfnis nach Sinneseindrücken zu befriedigen. Die Software halte alles zusammen - und Kommunikation und Interaktion seien am Ende das, worauf es ankomme. (21.02.2017/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Technologie-Sektor wächst rasant, umfasst ein breites Themenspektrum und bietet entsprechend viele Anlage-Möglichkeiten für Rendite-Jäger. Umso wichtiger wird es für Anleger sein, die für 2017 relevanten Themen ausfindig zu machen. Mark Hawtin, Investment Director bei GAM, stellt die aus seiner Sicht sechs wichtigsten Technologie-Themen für 2017 vor und erklärt, warum Hardware künftig nicht mehr die wichtigste Rolle spielen wird.McKinsey habe im Jahr 2011 berechnet, dass im Laufe der nächsten zehn Jahre bis zu 100 Millionen Arbeitsplätze durch die Automatisierung vernichtet würden - seither sorge das Thema künstliche Intelligenz regelmäßig für Schlagzeilen. Als revolutionär habe sich das sogenannte "Deep Learning" erwiesen - die Technologie, die es beispielsweise Netflix ermögliche, persönlich zugeschnittene Empfehlungen für jeden Nutzer zu erstellen. Aus dem verbesserten Nutzererlebnis folge eine gesteigerte Nachfrage und stärkere Kundenbindung, die dem Unternehmen wiederum höhere Umsätze einbringe. Im Einzelhandelssektor sei Amazon beim Thema künstliche Intelligenz führend. Das Unternehmen begleite Nutzer überall im Internet auf Schritt und Tritt und passe seine Kaufvorschläge entsprechend der besuchten Webseiten an.Namhafte Großunternehmen würden diese Technologie bislang am intensivsten nutzen. Sie würden über enorme Datenbestände verfügen, die von der Systemoptimierung mittels künstlicher Intelligenz besonders profitieren würden. Amazon, Facebook, Google und Microsoft seien Vorreiter, wenn es darum gehe, mit künstlicher Intelligenz das Nutzererlebnis sowie die Kauflust zu steigern.Bislang unterschätze der Markt die Kraft und Bedeutung des Speicherthemas im Jahr 2017. Viele Anleger würden sich nach dem - durch den schwächeren PC-Absatz in Schwellenländern verursachten - Rückgang im Jahr 2015 scheuen, wieder in diesen Bereich zu investieren. Angesichts der starken Preisanstiege sei der Lockruf des Speicherthemas jedoch nur schwer zu ignorieren.