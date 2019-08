Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.



Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person

(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Börsenplätze Voltabox-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

5,76 EUR -53,09% (13.08.2019, 16:30)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag (13.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Analyst von FMR Research, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) "under review".Nachdem die Voltabox-Aktie bereits Anfang Mai durch Bilanzierungsfehler massiv unter Druck geraten sei, löse die gestern Abend bekanntgegebene Gewinnwarnung einen weiteren massiven Ausverkauf des Lithium-Ion-Batteriesystemherstellers aus.Viel bedeutender für das Unternehmen dürfte allerdings der mit der signifikanten Senkung der für 2019 erwarteten Umsätze (alt: 105 bis 115 Mio. Euro; neu: 70 bis 80 Mio. Euro) und EBIT-Marge (alt: 8 bis 9%; neu: -8 bis -9%) einhergehende Vertrauensverlust bei den Aktionären sein.Gründe für die Gewinnwarnung: Als Grund für die Anpassung nenne das Unternehmen Umsatzverschiebungen von Großkunden im US-amerikanischen Markt und eine mehrmonatige Produktionsunterbrechung aufgrund von Lieferunterbrechungen eines Zell-Lieferanten. Während die Umsatzverschiebungen in den USA mit 22 Mio. Euro Erlösausfällen zu Buche schlagen würden, würden durch den Lieferengpass Umsätze von rund 12 Mio. Euro im deutschen Markt wegfallen.Enid Omerovic, Analyst von FMR Research, setzt deshalb die Beobachtung bis zu der Veröffentlichung der H1/19-Zahlen aus. Seine Schätzungen für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre werde der Analyst präzisieren, sobald ihm der H1-Bericht, der am 21. August veröffentlicht werde, vorliege. (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: