Börsenplätze Voltabox-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

15,80 EUR +3,34% (26.03.2019, 14:55)



Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

15,80 EUR +3,34% (26.03.2019, 15:00)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (26.03.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Analyst von FMR Research, nimmt die Coverage für die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) mit einer Kaufempfehlung auf.Die Voltabox AG operiere in einem dynamischen Marktumfeld, das aufgrund der Substitution von umweltschädlichen und energieineffizienten Batterietechnologien durch Lithium-Ionen-Batteriesysteme überdurchschnittliche Wachstumsraten verspreche.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 habe der Konzern mit Hauptsitz in Delbrück einen beeindruckenden Endspurt gezeigt. Während die Umsatzentwicklung (Umsatz 2018: 66,9 Mio. EUR; +145% ggü. Vj.) im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, habe der Entwickler und Hersteller von modular aufgebauten Lithium-Ionen-Batteriesystemen ein deutlich über den Erwartungen liegendes EBIT von 5,9 Mio. EUR erwirtschaftet. Ohne Berücksichtigung der Sonderbelastung aus der neuen Vertragsgestaltung mit Triathlon hätte Voltabox eine EBIT-Marge von 11,8% erzielt.Auch für 2019 antizipiere das Voltabox-Management auf Basis der nach wie vor hohen Umsatzerwartung (Stand: 3Q18: rund 1 Mrd. EUR) eine deutliche Erlös- und Gewinnsteigerung. Während für die Konzernumsätze eine Umsatzbandbreite von 105 und 115 Mio. EUR angepeilt werde, prognostiziere das Management eine EBIT-Marge zwischen 8 und 9% (EBIT-Guidance 2019e: 8,4 bis 10,4 Mio. EUR).Auch der Analyst traue dem Unternehmen weiteres Wachstum zu, was in seinen Umsatzschätzungen zum Ausdruck komme. Für 2019e erwarte er ein Umsatzwachstum von 65% auf 110,3 Mio. EUR. 2021e würden seine erwarteten Umsätze 231,5 Mio. EUR erreichen. Seine EBIT-Schätzungen würden sich demgegenüber am unteren Ende der Unternehmens-Guidance bewegen. Für 2019e prognostiziere der Analyst ein EBIT von 8,9 Mio. EUR, was einer Marge von rund 8,0% entspreche. 2020e und 2021e verbessere sich seine prognostizierte EBIT-Marge jährlich um 1% und erreiche 2021e einen Wert von 10,0% (EBIT 2021e: 23,3 Mio. EUR).Enid Omerovic, Analyst von FMR Research, startet die Coverage der Voltabox-Aktie mit einer Kaufempfehlung und setzt das Kursziel bei 21,00 EUR je Aktie. (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.