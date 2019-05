(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (14.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Analyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX).Die Voltabox AG sei stark ins Geschäftsjahr 2019 gestartet und liege nach den ersten drei Monaten voll im Plan, die Ganzjahresziele zu erreichen. Bestätigt worden sei die Guidance 2019, die Jahresumsätze zwischen 105 und 115 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge zwischen 8 und 9% vorsehe.Getrieben durch das Intralogistik-Geschäft und Lithium-Ionen-Batteriesysteme für den Einsatz in Pedelecs und E-Bikes seien die Umsätze nach den ersten drei Monaten auf 12,6 Mio. EUR angestiegen und lägen damit rund 150% über dem Vorjahresquartal (Q1/18: 5,1 Mio. EUR). Für das Gesamtjahr 2019 gehe der Analyst unverändert von 110,3 Mio. EUR aus, die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte generiert werden dürften. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 seien in der zweiten Jahreshälfte rund 73% der erwirtschafteten Ganzjahresumsätze erzielt worden.Trotz des deutlichen Anstiegs der Materialaufwendungen und der Personalkosten habe der Konzern sowohl auf EBITDA- als auch EBIT-Ebene bereits im ersten Quartal die Gewinnzone erreicht. Dies sei Voltabox im vergangenen Geschäftsjahr erst im zweiten Quartal gelungen. Allerdings bewege sich die EBIT-Marge mit 4,4% (Q1/18: -15,2%) noch unter dem avisierten Zielwert zwischen 8 und 9% für das Gesamtjahr. Allerdings dürfte auch in Bezug auf das Ganzjahres-EBIT, für das der Analyst 2019 nach wie vor 8,9 Mio. EUR erwarte, der Löwenanteil in H2 erwirtschaftet werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien in H1/18 gerade einmal 2% des 2018er EBIT von 5,6 Mio. EUR erzielt worden.Deutlich positive Liquiditätseffekte dürften sich in den Folgequartalen einstellen, da das Voltabox-Management weiterhin mit einem ausgeglichenen Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2019 rechne (FMR: +1,5 Mio. EUR). Wie im Update vom 02.04. beschrieben, seien im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 signifikante Teile der Liquidität zu Absatzfinanzierung eingesetzt worden, um das Wachstum opportunistisch weiter voranzutreiben.Enid Omerovic, Analyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Voltabox-Aktie und lässt das Kursziel unverändert bei 17,00 EUR je Aktie. (Analyse vom 13.05.2019)Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: