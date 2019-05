Börsenplätze Voltabox-Aktie:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag (21.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) und bestätigen das Kursziel von EUR 22,50.Für die operative Performance im Geschäftsjahr 2018, den erstmalig unterbreiteten und überraschenden Dividendenvorschlag (EUR 0,03/Aktie) und den Start ins Geschäftsjahr 2019 habe es uneingeschränktes Aktionärslob gegeben, hätten die Analysten von der ordentliche HV berichtet.Großer Diskussionsbedarf habe über den DPR-Prüfstellenbericht über den Geschäftsbericht 2017 geherrscht.Eine intensive Diskussion hätte insoweit Klärung gebracht, dass die relevanten DPR Ermessensentscheidungen rein buchalterischer Natur seinen und keine Auswirkung auf Liquidität und künftige Abschlüsse hätte.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis verbessere sich also, weshalb Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, aus Frankfurt/M seine Empfehlung des vorsichtigen Kaufens bestätigt. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link