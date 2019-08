Börsenplätze Voltabox-Aktie:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (13.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) unter die Lupe.Die Paragon-Tochter Voltabox streiche die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr kräftig zusammen. Laut dem Unternehmen seien die wesentlichen Gründe dafür die teilweise Verschiebung eines Großauftrags der amerikanischen Tochtergesellschaft Voltabox of Texas in das Jahr 2020 und die Umstellung eines wichtigen Zell-Lieferanten auf die neueste Technologie, was bei Voltabox in Teilbereichen zu einer vorübergehenden Produktionsunterbrechung führe. Auch die Muttergesellschaft Paragon passe daraufhin die Jahresziele nach unten an.Fortan rechne Voltabox mit einem Konzernumsatz zwischen 70 und 80 Millionen Euro. Zuvor habe der Hersteller von Batteriesystemen mit Erlösen in einer Bandbreite von 105 bis 115 Millionen Euro gerechnet. Besonders kräftig rudere das Unternehmen indes bei der prognostizierten EBIT-Marge zurück: Statt der bisher anvisierten acht bis neun Prozent solle nun eine negative EBIT-Marge von minus acht bis minus neun Prozent in den Büchern stehen.Aufgrund der Umsatzverzögerungen bei der Tochter Voltabox und der Schwäche der Automobilindustrie streiche auch Paragon die Jahresziele zusammen. Umsatzseitig würden die Delbrücker nun Erlöse zwischen 200 und 210 Millionen Euro (zuvor 230 bis 240 Millionen Euro) erwarten. Auch Paragon rechne jetzt mit einer negativen EBIT-Marge zwischen ein und zwei Prozent. Zuvor habe das Management eine EBIT-Gewinnspanne von rund acht Prozent in Aussicht gestellt.Anleger sollten die Papiere jedoch auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link