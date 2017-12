Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Coverage für die Voltabox-Aktie mit einem "kaufen"-Votum auf. Das Kursziel laute EUR 29,80. (Analyse vom 05.12.2017)



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (05.12.2017/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) mit einer "kaufen"-Empfehlung auf.Die bis dato vom Unternehmen vorgelegte Orderentwicklung zeige beeindruckende Dynamik, fließe in die EQUI.TS-Bewertung ein und würde mit der Peer-Bewertung zusammen die Grundlage für die Zielkursermittlung bilden.Die Branche boome; Schätzungen zufolge würde der Batteriemarkt für Lithium-Ionen-(Li) Anwendungen bis 2026 auf rund USD 185 Mrd. ansteigen (2016: ca. USD 43 Mrd.). Kräftiges Wachstum sei abzusehen - auf Jahre! Die Voltabox- "Langfrist-Auftragslage" wachse sehr schnell.Zum IPO habe die "Langfrist-Auftragslage" bei EUR 805 Mio. gestanden und sei in fünf Wochen nach dem IPO um fast 29% gewachsen - auf inzwischen EUR 1.035 Mio. (20.11.2017)!Die Guidance für 2017 sei bestätigt worden und plane, so die Experten, mit Jahreserlösen in Höhe von EUR 25 Mio. (EBIT über EUR 0,0 Mio.). Bereits 2019e sollten - nach den Plänen der Unternehmensleitung - die Jahreserlöse EUR 100 Mio., auch ohne größere Akquisitionen, übersteigen.Das Wachstum werde auf breitere Beine gestellt. Der jetzt akquirierte Serienauftrag der Schäffer Maschinenfabrik GmbH, Erwitte erweitere das Anwendungsspektrum auf Land- und Bau-Wirtschaft. Die Serienproduktion der Li-Akkus für Hof-, Rad- und Telelader solle ab 2018 hochgefahren werden.