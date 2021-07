Massive Unterstützung: Viele Unternehmen seien von der positiven Entwicklung der vergangenen Wochen überrascht worden. Die in der Corona-Krise zurückgefahrenen Kapazitäten würden sich kurzfristig nicht wieder hochfahren lassen, die anziehende Nachfrage könne in vielen Bereichen nicht ausreichend bedient werden. Bei Produktions- und Lieferketten hake es. Der Automobilindustrie würden Chips fehlen, der Baubranche Zement, Holz und Stahl. In Deutschland hätten in einer Anfang Mai veröffentlichten Umfrage des Münchener ifo-Instituts 45% der Unternehmen von Engpässen bei der Materialbeschaffung berichtet.



Dass deutsche Unternehmen bislang gut durch die Covid-19-Krise gekommen seien, habe mehrere Gründe. Dank massiver Unterstützung durch die Europäische Zentralbank und staatlicher Hilfen sei die Kreditversorgung zu günstigen Konditionen jederzeit sicher gestellt gewesen. Kreditmargen und-standards hätten kaum angezogen. In diesem Zusammenhang spiele auch die gute Eigenkapitalausstattung deutscher Unternehmen eine zentrale Rolle. Mit 64% des BIP sei ihre Verschuldung im internationalen Vergleich gering.



Außerdem stelle die Bundesregierung insbesondere seit dem zweiten Lockdown im November 2020 in erheblichem Umfang Corona-Hilfen zur Verfügung. Diese würdne sich inzwischen auf rund 41 Milliarden Euro summieren. Obwohl in den meisten Fällen nur ein Teil der Umsatzausfälle kompensiert werde, dürfte dadurch ein Anstieg der Verbindlichkeiten mit dem Risiko einer Überschuldung in vielen Fällen verhindert worden sein. Die staatlichen Zuschüsse für Unternehmen würden zwar im September auslaufen. Mit der erwarteten Lockerung der Beschränkungen sollte sich aber die Ertragssituation vieler Firmen normalisieren.



Wenig Pleiten: Damit würden sich wohl auch die Sorgen vor einer der Pandemie nachlaufenden Insolvenzwelle als unbegründet erweisen. Neben staatlichen Kredithilfen und Zuschüssen sei in Deutschland ein Zahlungsmoratorium für Kredite verhängt und die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt worden. Während das Kreditmoratorium bereits im Juni 2020 ausgelaufen sei, sei die Insolvenzantragspflicht ab Oktober in drei Schritten wieder in Kraft gesetzt worden -seit Mai 2021 würden die üblichen Insolvenzregeln gelten. Erste Schätzungen würden eine moderate Entwicklung zeigen. Die Zahl der Unternehmenspleiten im Mai liege nur 5% über dem Vorjahr. Bisher deute also nichts auf einen sprunghaften Anstieg der Insolvenzen in Deutschland hin. (Perspektiven Juli 2021) (09.07.2021/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Comeback der US-Wirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Krise zeichnet sich nun auch in Europa immer mehr das Szenario einer V-förmigen Konjunkturerholung ab, so die Analysten von Postbank Research.Der Erfolg hänge maßgeblich an den Impffortschritten, die angesichts einer drohenden vierten Pandemiewelle entscheidend für dauerhafte Öffnungen gerade in vielen Bereichen des Dienstleistungssektors seien. Und dort helle sich die Stimmung auf, die Unternehmen würden wieder zunehmend optimistischer in die nähere Zukunft blicken. Der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor in der EU sei im Juni stärker als erwartet von 55,2 auf 58,3 Punkte gestiegen. Werte über 50 Zähler würden eine stärkere Wirtschaftsaktivität signalisieren.