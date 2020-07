Die Volkswirte der WTO würden mit einem Einbruch des Welthandels im zweiten Quartal um 18,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum rechnen. Im ersten Quartal habe sich das Minus mit 3% noch in moderaten Grenzen gehalten. Aufgrund der diversen umfangreichen Konjunkturpakete sei die WTO inzwischen etwas optimistischer gestimmt als noch im April. Für 2021 prognostiziere sie Zuwächse beim globalen Handel zwischen 21 und 24% gegenüber dem Vorjahr.



Frisches Geld: Unterdessen werde es immer wahrscheinlicher, dass die US-Regierung ein viertes Konjunkturpaket zur weiteren Stabilisierung der Wirtschaft schnüre. Mit "Fiscal Four" schiele US-Präsident Donald Trump sicherlich auch auf seine mögliche Wiederwahl im November, die nach aktuellen Umfragen stark gefährdet sei. Die Demokraten würden sich nicht gegen ein weiteres Hilfsprogramm sperren, hätten sie doch bereits selbst einen Hilfsplan in Höhe von drei Billionen US-Dollar vorgelegt. Ein reines Infrastrukturprogramm im Volumen von einer Billion US-Dollar, wie es die Trump-Administration in den Raum gestellt habe, dürfte im Kongress aber abgelehnt werden.



Eile sei geboten: Ende Juli laufe in den USA die Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung aus. Ohne eine Einigung in diesem Punkt würden Betroffene über Nacht rund zwei Drittel ihres Einkommens verlieren - keine gute Voraussetzung für eine konjunkturelle Erholung. Außerdem würden die Abgeordneten dann in den Sommerurlaub gehen. Deshalb könnte "Fiscal Four" noch vor dem 31. Juli beschlossen werden. Der Umfang dürfte wohl höchstens bei 1,5 Billionen US-Dollar liegen. Nicht die Demokraten, sondern Trumps Republikaner stünden auf der Bremse. Sie würden die ausufernde Staatsverschuldung eindämmen wollen.



"FiscalFour" könnte auf fünf Elementen fußen. Sehr wahrscheinlich umfasse es einen neuen Hilfsfonds für Bundesstaaten und Kommunen. Auch eine Verlängerung der Notfall-Arbeitslosenversicherung bis zum Jahresende dürfte enthalten sein. Um keine falschen Anreize bei der Jobsuche zu setzen, könnte sie monatlich verringert werden. Kleine Unternehmen dürften ebenfalls mit weiteren Zuschüssen rechnen. Größere Unternehmen könnten wiederum auf die direkte Erstattung der Körperschaftssteuer hoffen, private Haushalte auf einen zweiten Scheck (Helikoptergeld). Unter dem Strich könnte "Fiscal Four" das US-Defizit um rund 6% des BIP erhöhen und das Wirtschaftswachstum 2020 um 2 bis 3%-Punkte stärken. (Perspektiven Juli 2020) (15.07.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - In Asien, Europa und den USA nimmt die Konjunktur nach dem Corona-Schock wieder Fahrt auf, so die Analysten von Postbank Research.Doch der Aufschwung bleibe zunächst fragil - zumal eine zweite Infektionswelle im Herbst in einigen Regionen durchaus ein realistisches Szenario sein könnte. An den Kapitalmärkten seien die Akteure zwar überwiegend erstaunlich optimistisch, würden aber wachsam das Infektionsgeschehen beobachten und auf die aktuelle Entwicklung der Pandemie reagieren.