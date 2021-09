In Großbritannien, den USA und Japan sowie einigen Schwellenländern habe sich die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus im Juli und August rasch ausgebreitet. In der Eurozone gehe dagegen die Zahl der Neuinfektionen eher seitwärts, da der Anstieg der Inzidenz in Deutschland bisher durch einen Rückgang vor allem in Spanien und Frankreich ausgeglichen werde. Aber auch in Großbritannien und den USA zeige sich, wie sehr das Impfen wirke. Die Zahl der schwer erkrankten Menschen und der Todesfälle sei zwar sichtbar gestiegen, aber weit weniger als in früheren Wellen der Pandemie. Die Lage im Gesundheitswesen habe sich etwas von der Inzidenz abgekoppelt. Entsprechend würden Sorgen über die Pandemie auch die Stimmung der Unternehmen und Verbraucher weit weniger als zuvor prägen.



In den USA, wo die Impfquote mittlerweile weit hinter dem Fortschritt in Europa zurückgeblieben sei, steigere die angespannte Lage in Teilen des Gesundheitswesens offenbar seit Mitte Juli wieder die Impfbereitschaft. Insgesamt spreche weiterhin vieles für die Annahme, dass Europa und die USA neue konjunkturschädliche Lockdowns vermeiden könnten.



Neben dem Ausblick für die Konjunktur rücke das Thema Inflation immer mehr in den Vordergrund. Derzeit würden eine Reihe von Sonderfaktoren für einen kräftigen Anstieg der Inflationsraten sorgen. Neben dem Auslaufen des deutschen Mehrwertsteuerrabatts und der ausgeweiteten Abgabe für CO2-Emissionen in Deutschland würden in Europa und global vor allem die hohen Transportkosten für Güter sowie Lieferengpässe zu Buche schlagen. Dazu komme der Basiseffekt der vom März bis November 2020 außerordentlich niedrigen Ölpreise. Angesichts hoher Nachfrage hätten zudem viele Dienstleister ihre Preise beim Wiederöffnen der Kneipen, Restaurants und Hotels angehoben. Deshalb sei die Inflationsrate in der Eurozone im August auf 3% hochgeschnellt. In den USA habe sie im Juni und Juli sogar 5,4% erreicht.



Der kräftige Anstieg der Inflation werde nicht von Dauer sein. Basiseffekte würden naturgemäß wieder auslaufen. Der Mangel an Containern, der zu den hohen Transportkosten beitrage, dürfte sich spätestens nach dem Weihnachtsgeschäft beheben lassen. Nach einem Rückgang der Inflationsraten, beispielsweise auf 1,5% im Sommer 2022 in der Eurozone, dürfte der langfristige Inflationsdruck im Zeitablauf aber zunehmen, getrieben vor allem durch einen Mangel an Arbeitskräften und höheren Lohndruck.



Nach Jahren sehr niedriger Inflation würden die Notenbanken zunächst nur verhalten auf den Anstieg der Inflation reagieren wollen. Die Analysten würden erwarten, dass die FED vor Ende des Jahres beginne, ihre Anleihekäufe zurückzuführen. Auch die EZB dürfte das Tempo etwas drosseln. Höhere Leitzinsen stünden vorerst nicht auf der Agenda. Allerdings dürfte die Inflation unseres Erachtens weiterhin über den derzeitigen Prognosen dieser Zentralbanken liegen. Deshalb würden die Analysten damit rechnen, dass die FED im zweiten Halbjahr 2022 ihre Leitzinsen zweimal um je 25 Basispunkte anheben werde. Die EZB dürfte mit einem ersten solchen Schritt Ende 2023 folgen. (Horizonte Q4 2021) (21.09.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach einem Wachstumsspurt in Frühling und Sommer verliert die Weltkonjunktur derzeit etwas an Schwung, so Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg.Die Delta-Welle der SARS-CoV-2-Infektionen trübe die Stimmung der Verbraucher und in Teilen des Dienstleistungsgewerbes in vielen Ländern. Lieferengpässe würden das Wachstum in der Industrie behindern. In einigen Bereichen verhindere ein Mangel an Arbeitskräften eine rasche Ausweitung des gesamtwirtschaftlichen Angebots. In China und einigen anderen Ländern am Pazifik kämen die Folgen regionaler Lockdowns dazu.Zwar unterscheide sich die Situation in einzelnen Ländern erheblich. In den USA und Großbritannien grassiere die Pandemie derzeit stärker als in der Eurozone. Andererseits würden die globalen Lieferengpässe besonders die industrie- und ausfuhrlastigen Länder Kerneuropas treffen. Insgesamt würden wesentliche Frühindikatoren der Konjunktur nahezu überall in der entwickelten Welt und in vielen Schwellenländern etwas nach unten drehen. Allerdings handle es sich um eine Korrektur auf sehr hohem Niveau. Trotz eines leichten Rückschlages im August würden beispielsweise die Einkaufsmanagerindices für die USA und Europa weiterhin auf ein überdurchschnittliches Wachstum hinweisen.Die aktuellen Probleme seien zumeist kurzfristiger Natur. Die Preise für Transportleistungen und für knappe Vorprodukte wie Halbleiter seien so hoch, dass sie Unternehmen und Staaten einen großen Anreiz geben würden, das Angebot so rasch wie irgend möglich auszuweiten. Bei Halbleitern könne dies dauern. Aber auch dort könne sich mit dem Ende des ersten großen Wiederaufbaus industrieller Lagerbestände die Lage etwas entspannen. Sobald knappe Vorprodukte verfügbar seien, könnte beispielsweise die Industrie einen großen Produktionssprung erleben. Es sei sogar denkbar, dass - nach dem Muster eines üblichen "Schweinezyklus" - es in einigen Jahren ein Überangebot gebe.