WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (17.03.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Mit dem Plan, bis 2030 sechs Fabriken für Batteriezellen in Europa zu errichten, ist der krisengebeutelte VW-Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) nun in die Offensive gegangen, so Marc Decker, Leiter Fondsmanagement bei Merck Finck a Quintet Private Bank.Nach dem Dieselskandal scheine damit die Ausrichtung auf die Elektromobilität glaubhaft vollzogen. Das dürfte nicht nur dem Unternehmen selbst, sondern auch dem Automobilstandort Deutschland guttun. Die Börse jedenfalls habe das Vorhaben der Wolfsburger mit satten Kursaufschlägen quittiert. Die Anleger hätten sich von den hohen Investitionskosten nicht schrecken lassen. Das sei richtig, denn nur so würden sich die strategischen Ziele des Konzerns tatsächlich erreichen lassen.Der Schritt von VW sei logisch und konsequent. Bis 2030 sollten 70 Prozent der verkauften Autos mit Elektroantrieb ausgestattet sein. Dieses ambitionierte Vorhaben lasse sich nur umsetzen, wenn eine Kostensenkung im Batteriebereich die Erschwinglichkeit für E-Autos verbessere. Zudem mache sich Volkswagen mit der eigenen Produktion unabhängiger von den zuletzt etwas unzuverlässigen Lieferung vor allem aus dem asiatischen Raum.Noch reiche der Absatz von VW Elektroautos nicht an die Zahlen von Tesla heran. Nicht zuletzt dank der neuen Plattformstrategie für Batteriezellen würden die Experten aber erwarten, dass die Wolfsburger Tesla bis 2025 überholen könnten. Beide Unternehmen seien gegenwärtig die einzigen Automobilbauer, welche auf die eigene Entwicklung von Batteriezellen setzen würden.Das Beispiel von VW zeige, dass die Umweltsünder von einst durchaus in der Lage seien, die Zukunft im Automobilbau positiv zu gestalten. An der Börse werde diese Einschätzung bereits seit einiger Zeit geteilt. Seit einem Jahr gehe es mit den Kursen der deutschen Autobauer erkennbar bergauf. Das Ende der Fahnenstange sei noch nicht erreicht.Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:213,15 EUR +1,28% (17.03.2021, 09:48)XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:212,00 EUR +2,00% (17.03.2021, 09:33)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039