Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (16.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Wolfsburger Autokonzern wolle die Fahrzeugproduktion in Deutschland Ende April wieder hochfahren. In Zwickau werde vom 20. April an die Fertigung aufgenommen, wie der deutsche Autobauer am Mittwoch mitgeteilt habe. In dem sächsischen Werk werde mit dem ID3 der Hoffnungsträger der Marke für die Elektromobilität produziert. In den Werken Wolfsburg, Emden und Hannover solle es am 27. April wieder losgehen, wie zuvor aus Konzernkreisen zu erfahren gewesen sei.Für China habe Volkswagen bereits Anfang April deutliche Anzeichen für eine Erholung ausgemacht. Dort hätten mittlerweile alle 2.000 Händler der Marke Volkswagen wieder geöffnet. In fast allen Produktionsstätten werde wieder gearbeitet. Es gebe eine gute Chance, dass der chinesische Automarkt im Frühsommer das Niveau des vergangenen Jahres erreichen könnte, habe VW-China-Chef Stephan Wöllenstein zum Neustart in dem Land, das als Ausgangspunkt der aktuellen Corona-Pandemie gelte, gesagt.Das sollte Anlegern Mut machen! Die Volkswagen-Vorzugsaktie jedenfalls habe die Steilvorlage aufgenommen und sich in den letzten Tagen wieder deutlich von den Tiefs gelöst. Der Wolfsburger Autobauer stehe im Vergleich zu vielen anderen Herstellern in Sachen Liquidität relativ robust da. Ein Grund się u.a. der hohe China-Anteil mit einem Umsatzanteil von 37%. Staatshilfen würden laut Vorstand Herbert Diess in der aktuellen Situation bei VW nicht diskutiert. Ohnehin sei VW einer derjenigen Autokonzerne, die am besten für die Zukunft gerüstet sei. Diess gehe das Thema Elektromobilität so konsequent an, wie kein anderer europäischer Automobilhersteller. Gut möglich sei auch, dass die deutschen Autokonzerne von einem Konjunkturprogramm der Bundesregierung im zweiten Halbjahr besonders profitieren würden!Rücksetzer der Volkswagen-Vorzugsaktie in den Bereich zwischen 105 Euro und 110 Euro würden einen Einstiegschance bieten. Der Stoppkurs sollte bei 92,50 Euro platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)