Unternehmensnachrichten



Volkswagen of America, die Tochtergesellschaft von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF), habe eine scheinbar unfertige Pressemitteilung veröffentlicht, die besage, dass das Unternehmen plane, seinen Namen ab Mai in "Voltswagen of America" zu ändern. Die Veröffentlichung sei schnell wieder entfernt worden. Volkswagen habe die Angelegenheit nicht kommentiert und zu diesem Zeitpunkt sei unklar, ob es sich um ein Leak eines echten Plans gehandelt habe, der darauf abziele, einen größeren Fokus auf Elektrofahrzeuge hervorzuheben, oder nur um einen verfrühten Aprilscherz.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing bis 2026 verlängert.



DHL Express, die Tochtergesellschaft der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), erwarte, dass der globale Business-to-Business-E-Commerce-Markt bis 2027 auf 20,9 Mrd. Dollar anwachsen werde, ein Wachstum von über 70% im Vergleich zu heute. Das Unternehmen erwarte, dass bis 2025 80% aller Transaktionen zwischen Lieferanten und Unternehmen über Einkaufsplattformen abgewickelt würden. (30.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag höher, trotz eines gemischten Handels in Asien und einer schwachen Performance der US-Indices gestern, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex habe zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 14.900 Punkten durchbrochen und ein neues Intraday-Hoch bei 14.935 Punkten erreicht. Die deutschen und spanischen Indices würden heute zu den europäischen Top-Performern gehören, während die Aktien aus Russland und Polen am meisten zurückbleiben würden.