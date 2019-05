Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

143,18 EUR -1,15% (29.05.2019, 12:08)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (29.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nach wochenlangen Kursverlusten hätten Fiat-Chrysler und Renault einen positiven Impuls für die Autowerte gesetzt. Beide würden eine Fusion planen. Volkswagen würde durch die Fusion von Fiat-Chrysler mit Renault einen neuen Gegner bekommen. Wie gefährlich werde es für Volkswagen im Volumen-Segment?Bereits vor der geplanten Fusion zwischen Fiat-Chrysler und Renault hätten Partnerschaften in der Autobranche eine große Rolle gespielt. Der Peugeot-Mutterkonzern PSA habe 2017 von General Motors den Rüsselsheimer Autobauer Opel übernommen. Nach mehreren Anläufen sei Porsche 2012 die zwölfte VW-Tochter geworden. Die Frage sei, ob eine Fusion zwischen Fiat-Chrysler und Renault Sinn ergeben würde? Und, was weitaus wichtiger sei: Wie gefährlich könnte das neue Duo für den VW-Konzern werden?Insgesamt habe die Allianz Fiat-Chrysler Renault im letzten Jahr 10,756 Millionen Fahrzeuge verkauft, nur knapp hinter dem VW-Konzern mit 10,9 Millionen Autos. Einschließlich der Finanzdienstleistungssparte habe Renault letztes Jahr pro verkauftem Auto 930 Euro Gewinn vor Steuern erzielt. Bei Fiat-Chrysler seien es 848 Euro gewesen. Der VW-Konzern habe im Schnitt pro Auto 1.277 Euro verdient. Bei PSA würden die Zahlen auch die Zulieferabteilung Faurecia enthalten.Fakt sei: FCA sei schon lange kein italienisches Unternehmen mehr, sondern habe seinen Firmensitz in Amsterdam und London. Das Geld werde mit Chrysler in den USA verdient. "Nach den Fakten und Daten würde ein Zusammengehen von Renault und FCA Sinn zu machen", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gesagt.Die Autowelt ändere sich derzeit radikal. Es werde in einigen Jahren ein völlig verändertes Bild ergeben. Schon jetzt würden BMW und Daimler in Sachen autonomes Fahren zusammenarbeiten. Daimler habe mit Geely einen starken Partner. Zusammen werde der smart in China gebaut. Kooperationen und Fusionen würden in den nächsten Monaten und Jahren immer stärker in den Fokus rücken. Der Grund: Hohe Ausgaben für die Elektromobilität sowie die Vorbereitungen auf die Welt der selbstfahrenden Autos plus die Entwicklung von neuen Mobilitätsdiensten. Die Entwicklungen würden in den nächsten Jahren viele Milliarden verschlingen. Das alles mache es schwierig für einen einzelnen Hersteller.Natürlich werde die Fusion kein einfacher Weg. "Renault und FCA hätten durch das Zusammenhegen die Chance, sich besser zu positionieren", so Dudenhöffer. Aber: "Mit einem dünnen Produktportfolio ist es schwer, in die Ära der Elektroautos einzusteigen und zusätzlich das automatisierte Fahren nach vorne zu treiben", ergänze der Autoexperte. VW müsse sich also vorerst keine Sorgen machen. VW-Chef Herbert Diess gehe den richtigen Weg. Er treibe den Konzernumbau konsequent voran und habe zuletzt viele gute Kooperationen eingefädelt.Anleger können versuchen, mit einem Abstauberlimit bei 138,50 Euro ein paar Stücke einzusammeln, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Ein positives Signal hingegen würde die Rückeroberung der 200-Tage-Linie bei 146,50 Euro liefern. (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:143,72 EUR -0,32% (29.05.2019, 12:22)