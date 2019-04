Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (12.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen drücke kräftig aufs Gas. Der Autobauer strebe eine Beteiligung an seinem China-Partner Anhui Jianghuai Automobile (JAC) an. Damit wolle VW seine Position im wichtigsten Automarkt der Welt ausbauen. Darüber hinaus habe CEO Herbert Diess einen Deal mit Gangfeng eingefädelt. Dadurch sichere sich der Autobauer die Versorgung mit Lithium. Sogar über eine eigene Batterieproduktion denke der VW-Konzern nach. Die Aktie arbeite an ihrem Ausbruch nach oben.Fakt sei: China sei der wichtigste Automarkt der Welt. Stand heute verkaufe VW auf den ganzen Konzern gerechnet fast die Hälfte aller Autos im Reich der Mitte. "China wird noch sehr lange wachsen. Für VW ist die China-Strategie alternativlos", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.VW und JAC würden bereits zusammenarbeiten und hätten im Dezember 2018 mit dem Bau eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Elektroautos begonnen.Erst vor wenigen Tagen habe VW einen Deal mit Gangfeng Lithium bekannt gegeben. Beide hätten eine Absichtserklärung zur langfristigen Versorgung mit Lithium für Batteriezellen unterschrieben. Der Vertrag habe eine Laufzeit von zehn Jahren. Damit sichere Volkswagen einen signifikanten Teil seines steigenden Lithium-Bedarfs für Batterien ab. Darüber hinaus würden beide Firmen auch gemeinsam am Recycling der Batterien und an Feststoffbatterien arbeiten wollen.Darüber hinaus denke Volkswagen wohl über den Aufbau einer eigenen Batterieproduktion für seine Elektroautos nach. Als Partner stehe wohl die koreanische Firma SK Innovation bereit. Der südkoreanische Chemiekonzern habe Gespräche mit Volkswagen über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens bestätigt. Ziel solle der Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos sein. Aktuell zähle SK Innovation zum Kreis der Lieferanten von Volkswagen, was die Zellen für die Batterien betreffe. Neben SK Innovation habe VW in der Vergangenheit auch LG Chem und Samsung SDI sowie CATL mit ins Boot geholt, um die Nachfrage zu decken.VW-Chef Herbert Diess treibe den Umbau des VW-Konzerns voran. Derartige Deals würden derzeit bei Daimler oder BMW fehlen. Allerhöchstens Daimler habe zuletzt mit Geely den einen oder anderen klugen Schachzug getätigt.Die VW-Aktie tendiere allerdings nach wie vor seitwärts. Auch der zuletzt freundliche Gesamtmarkt habe dem Papier nicht helfen können, den Ausbruch über den Abwärtstrendkanal bei 153,80 Euro zu schaffen. Erst wenn diese Marke überwunden werde, entstehe für die Aktie neues Kurspotenzial. Im Anschluss wäre das nächste Etappenziel die obere Begrenzung des Seitwärtstrends bei 154,50 Euro. Danach wäre der Weg bis 165,00 Euro frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:149,94 EUR -0,79% (12.04.2019, 09:09)