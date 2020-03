ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (20.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Ungeachtet der Coronavirus-Krise treibe Volkswagen den Konzernumbau weiter voran. Wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe, sei die nächste Phase der Transformation bereits gestartet. Wie Chief Operating Officer der Marke Volkswagen Ralf Brandstätter bekanntgegeben habe, habe VW die erste Phase der Strategie "TRANSFORM 2025+" erfolgreich abgeschlossen. Der erste Schritt habe dabei eine SUV-Offensive und die Kosteneinsparung von 3 Mrd. Euro pro Jahr ab 2025 vorgesehen.Trotz der aktuellen Situation rund um die Coronavirus-Epidemie starte Volkswagen nun in die zweite Phase der "TRANSFORM 2025+"-Strategie. Entscheidend werde dabei das aktuelle Jahr. Bis 2022 wolle Volkswagen in allen wesentlichen Fahrzeugsegmenten Elektroautos auf MEB-Basis anbieten. Bis 2025 rechne der Konzern mit mindestens 1,5 Mio. verkaufter Elektroautos pro Jahr. Langfristiges Ziel sei die vollständige Dekarbonisierung der Flotte und des Unternehmens bis 2050.Aber nicht nur die Elektrifizierung treibe Volkswagen weiter voran, auch die Digitalisierung rücke weiter in den Fokus der Investitionspläne. In den kommenden Jahren wolle der deutsche Autobauer neue Digital-Kompetenzen aufbauen und so die Organisation in allen Bereichen schneller, schlanker und wettbewerbsfähiger machen. Allerdings halte sich der Wolfsburger Autokonzern zum Ausblick für das laufende Geschäftsjahr weiterhin bedeckt.Im Zuge des globalen Abverkaufs an den Finanzmärkten sei auch die Volkswagen-Vorzugsaktie ordentliche unter die Räder gekommen. Nachdem das Papier zwischenzeitlich unter die 90-Euro-Marke gefallen sei, sei bereits gestern eine erste Gegenbewegung gestartet. Könne sich diese etablieren, könnte dies zu einer Stabilisierung der Volkswagen-Vorzugsaktie und anschließenden Bodenbildung führen.Für Anleger mit einem langen Atem sei und bleibe die Marschroute: Eine erste kleine Position sei auf dem aktuellen Niveau vertretbar. Aufgrund der Elektrooffensive bleibe Volkswagen der Favorit unter den deutschen Autobauern, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2020)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:94,60 EUR +7,70% (20.03.2020, 11:34)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:94,91 EUR +7,85% (20.03.2020, 11:49)