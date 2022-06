ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (03.06.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) charttechnisch unter die Lupe.Trotz des nach wie vor intakten Abwärtstrendkanals (obere Begrenzung akt. bei 172,12 EUR) sollten Anleger die VW-Aktie derzeit auf die persönliche Beobachtungsliste setzen. Zu dieser Einschätzung trage nicht zuletzt das jüngste MACD-Kaufsignal bei. Das positive Schnittmuster seitens des Trendfolgers nähre die Hoffnung, dass die jüngsten beiden Tiefpunkte letztlich einen klassischen Doppelboden bilden würden. Unter dem Strich könnte sich damit die Haltezone bei rund 150 EUR wieder einmal als tragfähige Unterstützung erweisen. In diesem Kontext komme der Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 161,82 EUR) und dem Hoch von Anfang April bei 162,38 EUR Signalcharakter zu. Schließlich würde ein erfolgreicher Befreiungsschlag die untere Umkehr abschließen und ein Aufwärtspotenzial von mindestens 22 EUR aktivieren. Im Erfolgsfall liege sogar ein verschachteltes Kursmuster vor, denn das diskutierte Kurspotenzial lasse auf den Bruch des eingangs angeführten Abwärtstrends und somit eine weitere konstruktive Weichenstellung hoffen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.06.2022)