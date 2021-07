Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

204,20 EUR +0,27% (28.07.2021, 12:20)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

204,65 EUR +1,06% (28.07.2021, 12:05)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten. (28.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Gute Zahlen, guter Ausblick. Hinzu komme der Fokus auf digitale Dienstleistungen und der Ausbau der Software-Sparte. VW-Chef Herbert Diess mache weiter Tempo. Die VW-Aktie habe allerdings in den letzten Tagen weiter nachgegeben. Wo gehe die Reise hin?"Die VW-Aktie (Vorzugsaktie) spielte zuletzt "gnadenlos" ihre charttechnischen Marken aus. Zum einen erwies sich die Fibonacci-Projektion bei rund 254 Euro als zu starke Widerstandslinie, zum anderen hielt die darunter verlaufende Fibonacci-Linie bei 218 Euro nur kurz stand. Seit dem 7. April 2021 befindet sich die VW-Aktie nun in einem steilen kurzfristigen Abwärtsmodus. Dieser durchbrach zuletzt bei 207 Euro einen Doppelboden. Sowohl MACD als auch Slow-Stochastik zeugen von einer möglichen weiteren charttechnischen Abwärtsbewegung. Der Chart der VW-Aktie tendiert weiterhin unterhalb der Wolke (Kumo) des Ichimoku-Indikators. Ein Test des Doppel-Tiefs bei 198 Euro könnte daher kurzfristig anstehen", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Donner & Reuschel AG.Fakt ist: Die Strategie stimme. Der Fokus auf Software und Digitalisierung zeige die Richtung an. VW werde in Zukunft so die Möglichkeit haben, neue Erlösquellen zu erschließen. Kein anderer Autokonzern der alten Garde lege in Sachen Umbau eine so hohe Taktfrequenz an den Tag wie VW. Aus technischer Sicht rücke jetzt erneut der Widerstand bei 198 Euro in den Mittelpunkt. Dieser habe zuletzt mehrmals gehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: