Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (12.06.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF).Während der chinesische Automarkt im Mai Absatzsteigerungen (laut PCA: +2% y/y (Endverbraucherebene); laut CAAM: +7% y/y (Großhandelsebene)) gezeigt habe (u.a. wegen Basiseffekt), sei der westeuropäische Automarkt erneut eingebrochen (laut LMC: -57% (April: -80%) y/y). Des Weiteren beteilige sich VW mit 50% am chinesischen Autobauer JAG (per Kapitalerhöhung) und erhöhe gleichzeitig den Anteil am E-Auto-Gemeinschaftsunternehmen JAC-Volkswagen auf 75% (bisher: 50%). China gelte als Leitmarkt für die E-Mobilität, daher sei das Vorgehen von VW nach Meinung des Analysten folgerichtig. Zudem sei nun die globale Allianz mit Ford (leichte Nfz, Elektrifizierung, autonomes Fahren) vertraglich fixiert worden. Aufgrund der herausfordernden Sektortransformation würden Kooperationen, Partnerschaften sowie Allianzen (Risiko- und Kostenteilung) an Bedeutung gewinnen.Diermeier sehe dies als einen Baustein für ein erfolgreiches Aufholen des Rückstands gegenüber Tesla. Die Gründe dafür, dass VW-CEO Diess den CEO-Posten bei der Marke VW abgeben müsse, werte Diermeier negativ. Jedoch begrüße er grundsätzlich die personelle Trennung der CEO-Posten von VW und der Marke VW. CEO Diess (bisher nach Meinung des Analysten zu viele Aufgaben, die offenbar zu Verschleppung von Problemlösungen geführt hätten) könne sich so mehr auf strategische Aspekte und die Koordination im Vielmarkenkonzern fokussieren. Das erste reine E-Auto-Modell des Konzerns (ID.3) solle nun im September (bisher: Sommer) allerdings mit vorerst eingeschränkten Funktionen auf den Markt gebracht werden.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie (KBV 2020e: 0,5; Aufwärtspotenzial: knapp <15%). Das Kursziel laute weiterhin 151 Euro. (Analyse vom 12.06.2020)