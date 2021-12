Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

184,62 EUR +1,83% (13.12.2021, 11:03)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

184,92 EUR +2,54% (13.12.2021, 10:48)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Zum Ende der letzten Handelswoche sei der Konflikt zwischen VW-CEO Herbert Diess und der Betriebsratschefin Daniela Cavallo endlich beigelegt worden. Diess werde an der VW-Spitze bleiben, erhalte aber einen anderen Zuschnitt seiner Aufgaben und Gesellschaft von neuen Manager-Kollegen.Insgesamt werde die Volkswagen-Gruppe in den kommenden fünf Jahren 159 Mrd. Euro (vorher veranschlagt gewesen seien 150 Mrd. Euro) in die Zukunftsthemen Elektromobilität, Software und autonomes Fahren investieren. Davon sollten 89 Mio. Euro für den Umbau zu alternativen Antrieben sowie zur Digitalisierung von Modellen und Produktionsverfahren ausgegeben werden. Ende vorigen Jahres habe der Betrag bei 73 Mrd. Euro gelegen.Parallel dazu baue Diess Cariad aus, um die Fertigungstiefe der Software- und Steuersysteme zu erhöhen. Mehr eigene Software sei ein zentrales Thema bei vielen Autobauern. Ihnen gehe auch darum zu verhindern, dass in Zukunft IT-Riesen aus den USA und Asien den Ton angeben würden.Die personellen Veränderungen würden endlich zur Beruhigung der Lage beim Autobauer beitragen. Dadurch könne sich das Management wieder auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren: Hochfahren der ID-Modelle, Software und autonomes Fahren. Grundsätzlich sei VW auf dem richtigen Weg, die Aktie zwischen 160 und 170 Euro ein Kauf, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: