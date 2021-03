Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Porsche.



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (22.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die jüngsten Kursausschläge von Aktien aus dem Kreis des Volkswagen-Konzerns würden in die nächste Runde gehen. Zum Wochenstart würden sowohl Volkswagen-Stämme als auch die Vorzüge wieder ordentlich Gas geben. Aber auch die Papiere der Beteiligungsgesellschaft Porsche seien gefragt. Diese Titel seien nicht mit dem zu Volkswagen gehörenden Sportwagenbauer zu verwechseln, der seit heute im MDAX-notiere.Elektromobilität, Software, Autonomes Fahren. Ausgestattet mit einem riesigen Budget von 73 Milliarden Euro, habe Volkswagen-Chef Herbert Diess Tesla den Kampf angesagt. Und Diess lege mit seinem Team dabei eine extrem hohe Taktfrequenz an den Tag.Die neue Strategie des Autobauers sorge für viel Fantasie - auch bei den US-Anlegern, wie die zuletzt kräftig angezogenen Handelsumsätze der in New York gehandelten Volkswagen-Hinterlegungsscheine (ADRs) zeigen würden. Möglicherweise seien dort private Spekulanten auf den Zug aufgesprungen, während es mit den Aktien des Elektroauto-Pioniers Tesla zuletzt nicht mehr viel zu holen gegeben habe. Vom Januar-Rekord seien diese am Freitag um 27 Prozent entfernt gewesen.Bei VW hinzu komme aber auch Fantasie durch einen Börsengang der VW-Sportwagenmarke Porsche. Laut dem Analysten Daniel Schwarz von Stifel Research sei dieses Thema wichtiger als jüngst noch an der Börse angenommen. Spitzenmanager der Tochter hätten am Freitag Sympathien für solche Planspiele erkennen lassen. Laut Schwarz würde eine Börsennotiz große Auswirkungen auf die Bewertung der Wolfsburger haben. Er würde in solch einer Entscheidung eine sehr positive Nachricht sehen.Lauter werde derzeit aber auch die Diskussion über die Beteiligungsgesellschaft Porsche, die mehr als die Hälfte der Stimmrechte an dem Wolfsburger Autobauer halte. Diese werde von Experten vereinzelt als eigentlich momentan beste Möglichkeit genannt, um an der VW-Rally zu partizipieren. Barclays-Analyst Kai Mueller habe am Freitag den immer größeren Abschlag zum inneren Wert der VW-Position betont. Porsche sei vor diesem Hintergrund die wahre Chance, so der Experte.Die E-Offensive vom Volkswagen-Konzern treffe den Nerv der Zeit. Es spreche vieles für weiter steigende Kurse.Anleger lassen daher die Gewinne vorerst laufen - bei allen Gattungen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link