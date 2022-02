XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

187,20 EUR -0,03% (10.02.2022, 12:19)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (10.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Gute Quartalszahlen des japanischen Konkurrenten Toyota und erneute Spekulationen über einen Börsengang des Luxusauto-Herstellers Porsche hätten zuletzt für steigende Kurse bei VW gesorgt. Oben drauf habe die französische Investmentbank Exane BNP die VW-Aktie hochgestuft und das Kursziel angehoben.Die Strategie stimme. Der letzte Deal mit Bosch passe ins Bild. Die Zusammenarbeit stärke die Expertise in Sachen autonomes Fahren. Hier gelte es Tempo aufzunehmen. Denn GM habe mit Cruise vorgelegt, Alphabet habe mit Waymo und Amazon.com mit Zoox starke Player in Position gebracht.Auch im wichtigsten Einzelmarkt der Welt China müsse VW deutlich an Tempo zulegen. Die Konkurrenz sei mit BYD, Nio, XPeng, Great Wall stark. Die Newcomer würden VW mit ihren innovativen Stromern vollgepackt mit der neuesten Software immer mehr Marktanteile abnehmen. Solle heißen: VW habe viele Baustellen. Dennoch sei es möglich, diese zu managen um der Aktie neues Potenzial nach oben zu verschaffen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2022)