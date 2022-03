Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

153,46 EUR -2,04% (17.03.2022, 11:05)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

154,52 EUR -0,72% (17.03.2022, 10:50)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (17.03.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Volkswagen-Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) hat die finanziellen Folgen der Chipkrise 2021 in Grenzen halten können und deutlich mehr verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unterm Strich sei der Gewinn von Europas größtem Autobauer auf Basis vorläufiger Zahlen gegenüber 2020 um fast 75 Prozent auf 15,4 Mrd. Euro gestiegen. Damit habe Volkswagen erfolgreich den gravierenden Schwierigkeiten im Zuge des Halbleitermangels getrotzt. Der Umsatz habe um 12,3 Prozent auf 250,2 Mrd. Euro zugelegt. Allerdings hätten sich die Engpässe bei den Auslieferungen bemerkbar gemacht: Die Zahl der konzern- und weltweit an die Kunden übergebenen Fahrzeuge sei um 4,5 Prozent auf knapp 8,9 Mio. abgerutscht. Die Knappheit dürfte noch eine Weile anhalten. Auch in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres seien die Auslieferungen zurückgegangen, und zwar um ein Sechstel auf 1,24 Mio. Fahrzeuge.Vorstandschef Herbert Diess habe sich über die möglichen Folgen des Ukraine-Kriegs auf Energiepreise und Lieferketten besorgt gezeigt. Und nun komme auch noch China dazu: Wegen eines Corona-Lockdowns in der nordostchinesischen Metropole Changchun hätten die Wolfsburger vorübergehend die Produktion in drei ihrer Werke gestoppt. Die Corona-Infektionszahlen im Reich der Mitte seien stark auf dem Vormarsch. Sollten die Lockdown-Maßnahmen ausgeweitet werden müssen, könnte auch der Autoabsatz in China unter Druck kommen.Ein weiteres großes Fragezeichen stehe hinter den Plänen zum Börsengang der Sportwagentochter Porsche. Doch der Konzern wolle diese trotz der Verwerfungen an den Finanzmärkten wie geplant weiter vorantreiben. "Wir haben die Vorbereitungen nicht angehalten. Im Gegenteil: Sie laufen wie geplant weiter", habe VW-Finanzchef Arno Antlitz gesagt. Nach Möglichkeit wolle VW den Megabörsengang noch in diesem Jahr durchziehen und habe dafür das vierte Quartal angepeilt. "Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Fenster noch erreichen", habe Antlitz gesagt.