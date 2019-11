WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (27.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) unter die Lupe.Der Autobauer Audi wolle sich mit einem massiven Stellenabbau und weiteren Sparmaßnahmen aus der Krise befreien. Bis 2025 baue die VW-Tochter 9.500 Stellen an den deutschen Standorten ab, dafür sollten im Gegenzug bis zu 2.000 Jobs in Bereichen wie Elektromobilität und Digitalisierung neu entstehen. Das sei das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat, habe das Unternehmen am Dienstag in Ingolstadt bekannt gegeben. Aktuell beschäftige Audi rund 61.000 Mitarbeiter in Deutschland.Audi und der Betriebsrat hätten seit längerem über den Zukunftspakt für das unter Druck stehende Unternehmen verhandelt. Das Unternehmen erhoffe sich von den Maßnahmen Einsparungen von insgesamt sechs Milliarden Euro bis 2029.Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe kaum auf die Nachrichten reagiert, sie notiere nahezu unverändert. VW-Chef Herbert Diess wolle Audi und auch andere Konzernteile stärker auf Rendite trimmen. Die Einsparungen sollten das Renditeziel der Ingolstädter von mittelfristig neun bis elf Prozent absichern, wie es vom Unternehmen geheißen habe.Volkswagen trimme seinen Konzern in Richtung Elektromobilität. Der DAX-Titel habe sich von seinem August-Zwischentief bei 136,94 Euro bis Anfang November auf 184,32 Euro erholen können - ein Plus von rund 35 Prozent. Zuletzt habe die Aktie eine Verschnaufpause eingelegt. Eine wichtige Unterstützung verlaufe im Bereich von 171,50 Euro. Der nächste größere Widerstand warte in Form des 2018er-Hochs bei 192,46 Euro. Gelinge der Anstieg darüber, würde dies ein neues positives Signal für das Papier liefern.Aktuell ist die Volkswagen-Vorzugsaktie eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2019)