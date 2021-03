ISIN Volkswagen-Stammaktie:

DE0007664005



WKN Volkswagen-Stammaktie:

766400



Ticker-Symbol Volkswagen-Stammaktie:

VOW



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Volkswagen-Stammaktie:

VLKAF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen-Konzern (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW, NASDAQ OTC-Symbol: VLKAF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (16.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen St.-Aktienanalyse von Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Volkswagen-Stammaktie (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW, NASDAQ OTC-Symbol: VLKAF) unter die Lupe.An der Börse in Frankfurt sei am Dienstag der Autobauer Volkswagen das beherrschende Thema. Beflügelt durch den "Power Day" gestern und die neuesten Geschäftszahlen für 2020 würden sowohl die Vorzugs- als auch die weniger liquiden Stamm-Aktien in die Höhe schießen."Im Jahr 2020 hat der Volkswagen-Konzern erneut seine Robustheit unter Beweis gestellt, trotz der andauernden Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie", habe Finanzchef Witter im Rahmen der heutigen Analystenkonferenz gesagt. "Mit einem operativen Ergebnis vor Sondereinflüssen von über 10 Milliarden Euro haben wir die Erwartungen aus der ersten Hochphase der Pandemie im Frühjahr 2020 deutlich übertroffen." Auch die Analysten hätten weniger erwartet.Der kürzlich präsentierte Ausblick für das laufende Jahr sei bestätigt worden. Die Wolfsburger würden eine operative Rendite am oberen Ende der prognostizierten Spanne zwischen 5 und 6,5 Prozent anpeilen. In den Folgejahren wolle VW "schnellstmöglich" wieder eine Rendite zwischen sieben und acht Prozent erzielen.Für zusätzlichen Antrieb würden Gerüchte aus den USA sorgen: Für Daniel Ives, Analyst von Wedbush, gelte VW nach wie vor als "wahrscheinlichster" EV-Partner für Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985), und der Technologieriese werde sich voraussichtlich bis zum Sommer auf seinen strategischen Verbündeten für das Apple Car einigen, so der Experte.Zur Stunde würden die VW-Vorzüge um rund 9 Prozent auf über 210 Euro steigen. Die Stämme, die zu etwa 90 Prozent in festen Händen liegen würden, hätten zwischenzeitlich schon rund 30 Prozent im Plus gelegen. Neben der EV-Fantasie sei es ein möglicher Börsengang von Porsche, der die Aktien beflügle und dies wahrscheinlich auch weiterhin tun werde. Wer investiert ist, bleibt auf jeden Fall dabei, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2021)Börsenplätze Volkswagen-Stammaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Stammaktie:282,00 EUR +17,99% (16.03.2021, 16:23)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Stammaktie:273,60 EUR +10,32% (16.03.2021, 16:37)