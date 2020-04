Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

116,98 EUR +0,67% (16.04.2020, 16:30)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (16.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nach Eckdaten zum ersten Quartal und der Rücknahme des Ausblicks für 2020 habe der Kurs der Volkswagen-Vorzugsaktie zunächst nachgegeben. Die Kursverluste seien aber schnell wieder wettgemacht worden.Auf den ersten Blick sehe der operative Gewinn (EBIT) deutlich schwächer aus als der Wolfsburger Konzern ihn mit den Zahlen zum vierten Quartal 2019 in Aussicht gestellt habe, habe ein Händler angemerkt. Allerdings hätten sich im ersten Quartal Absicherungen für Rohstoffpreise und Währungseinflüsse negativ niedergeschlagen. Die Rücknahme der Jahresprognose sei derweil alles andere als überraschend.Positiv sei zu werten, dass der VW-Konzern in China beim Hochlauf der Produktion nach den gelockerten Corona-Maßnahmen wieder in der Spur sei. "Heute produzieren wir schon wieder 70 bis 80 Prozent der Autos, die wir vor Corona gefertigt haben", habe VW-China-Chef Stephan Wöllenstein der "Wirtschaftswoche" (Donnerstag) gesagt. Der April laufe auch im Verkauf schon wieder "erstaunlich gut". "Wir rechnen damit, dass der Absatz nur 15 bis 20 Prozent unter dem Vorjahreswert liegt", habe der Manager mit Blick auf den Gesamtabsatz im chinesischen Markt gesagt. Im Februar seien es noch minus 80% gewesen, im März noch ein Rückgang von mehr als einem Drittel.China sei der größte Einzelmarkt der deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW . Die Autoindustrie blicke mit großer Spannung darauf, wie schnell sich der Markt in China nach dem Einbruch erholen könne.Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gehe davon aus, dass es einige Jahre dauern werde, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden könne. "Weltweit wird man es schaffen durch die zu erwartende Erholungsgeschwindigkeit in China wieder die Verkaufs-Niveaus im Welt-Pkw-Geschäft bis zum Jahr 2025 zu erreichen", sage Dudenhöffer."Der Aktionär" setze zudem darauf, dass von einem Konjunkturprogramm der Bundesregierung im zweiten Halbjahr v.a. die Automobilhersteller profitieren würden. Rücksetzer in den Bereich zwischen 105 Euro und 110 Euro würden eine gute Basis für neue Käufe bieten. Der Stoppkurs sollte bei 92,50 Euro platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:116,86 EUR -0,34% (16.04.2020, 16:45)