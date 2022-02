7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (22.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen gehe den lang erwarteten Börsengang seiner Sportwagentochter Porsche AG an. Der Konzern habe heute Vormittag bekannt gegeben, sich darüber in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem VW-Haupteigner Porsche SE zu befinden. Es seien bereits Eckpunkte vereinbart worden, die die Basis für weitere Schritte zur Vorbereitung eines Börsengangs bilden sollten. Eine abschließende Entscheidung sei aber noch nicht getroffen.Hinweise auf eine bevorstehende Platzierung von Porsche hätten sich bereits in den vergangenen Wochen verdichtet. Sollte diese realisiert werden, wäre dies heuer einer der größten Börsengänge weltweit. Investmentbanker würden von einer Bewertung der Porsche AG von zumindest zwischen EUR 60 und 80 Mrd. ausgehen.Allerdings müssten vor einem solchen Schritt noch zahlreiche Hürden genommen werden. Unter anderem hänge dies auch vom Börsenumfeld ab, das sich jüngst nicht zuletzt durch die Ukraine-Krise deutlich verschlechtert habe. Der Abschluss einer Eckpunktevereinbarung sei deshalb gemäß Volkswagen genauso offen wie deren Inhalt. Dieser hänge auch von der Zustimmung der Gremien beider Parteien ab.Die Porsche SE habe fortgeschrittene Gespräche bestätigt und erklärt, die Transaktion könnte auch den Erwerb von Stammaktien der Porsche AG umfassen. Selbst wenn die Gremien zustimmten, stünde die Durchführung der Transaktion weiterhin unter dem Vorbehalt weiterer Prüfungen sowie der allgemeinen Marktentwicklung.Gerüchteweise dürfte Volkswagen im Zuge des Börsengangs eine Sonderdividende an die Aktionäre ausschütten. Der mit gut 53% der Stimmrechte und 31,4% am Kapital von Volkswagen beteiligten Porsche SE würde damit die Möglichkeit eröffnet, Anteile an der Sportwagentochter zu erwerben. An dieser seien die Familien bisher indirekt über die Holding beteiligt. Die Eigner-Familien bekämen bei einem Börsengang wieder direkten Zugriff auf die Porsche AG, die nach der verlorenen Übernahmeschlacht vor zehn Jahren an Volkswagen gegangen sei. Im Gespräch sei angeblich die Platzierung von Vorzugs- und Stammaktien der Porsche AG.Die letzte Empfehlung zur Vorzugsaktie von Volkswagen lautete "halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 22.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.