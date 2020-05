Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

129,50 EUR +0,45% (11.05.2020, 10:59)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (11.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Während die Autowelt noch immer darüber diskutiere, wann der ID.3 ausgeliefert werden könne, scheine Volkswagen längst einen Schritt weiter zu sein. Berichten zu Folge sammle bereits die Ausbaustufe des ID.4 fleißig Kilometer. Darüber hinaus werde VW mehr Geld in den Ausbau des Batteriewerks in Salzgitter stecken.Tesla-Chef Elon Musk werde besonders kritisch auf den ID.4 von Volkswagen schauen. Der Stromer von VW werde schließlich als Alternative zum Model Y gesehen. Berichten von Nextmove zu Folge werde der ID.4 bereits gebaut. Ziel des VW-Konzerns sei es, noch im Jahr 2020 auf der MEB-Plattform 100.000 ID.3 und ID.4 fertig zu stellen. Eigentlich sollte Serienversion des ID.4 im März oder April vorgestellt werden. Der Termin sei jedoch aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen worden.In China spule der ID.4 in der Zwischenzeit schon fleißig Testkilometer herunter. Zudem seien vor kurzem neue Bilder eines Elektroautos aufgetaucht, die eine Ausbaustufe des ID.4 zeigen könnten. Unterschiede zum normalen ID.4 seien unter anderem der Heckspoiler und die etwas bulligere Heckschürze.In der Zwischenzeit sei bekannt geworden, dass diejenige Kunden, die für die 1St Edition des ID.3 eine Vororder abgegeben hätten, ihr Auto ab dem 17. Juni verbindlich bestellen könnten. Das habe VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann via Twitter mitgeteilt. Zuletzt sei immer wieder über Software-Probleme bei der Produktion des ID.3 berichtet worden. Diese scheinen nun endgültig behoben zu sein, so Jochen Kauper.Des Weiteren habe VW die Planung für seine Batteriezellfabrik in Salzgitter konkretisiert. Die Finanzierung sei noch einmal aufgestockt worden. In das Werk, in dem ein Joint-Venture mit dem schwedischen Partner Northvolt ab Anfang 2024 Zellen für E-Autos fertigen solle, stecke Volkswagen weitere 450 Millionen Euro.VW sei auf dem richtigen Weg. VW müsse klotzen nicht kleckern. Deshalb stecke der Automobil-Hersteller in den nächsten vier Jahren auch 60 Milliarden Euro in die Bereiche E-Mobilität, Hybridantriebe und Digitalisierung, Denn VW-Chef Herbert Diess wisse, dass der Elektroauto-Pionier Tesla weit voraus sei. Volkswagen sollte jedoch in der Lage sein, als einer der wenigen Autokonzerne auch 2020 schwarze Zahlen zu schreiben. VW sei im Vergleich zu den anderen europäischen Automobil-Herstellern am besten für die Zukunft gerüstet. Die Aktie habe den Widerstand bei 125 Euro genommen. Das nächste Etappenziel lautet 135 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:129,02 EUR +0,02% (11.05.2020, 11:14)