Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (19.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe für seine Elektrofahrzeuge eine eigene MEB-Plattform entwickelt. Um Entwicklungskosten zu sparen, würden neben den eigenen Konzernmarken auch Konkurrenten wie Ford über Lizenzen die Plattform nutzen. Nun habe VW einen weiteren potenziellen Kunden für das MEB-System gewinnen können, der Zugang zu einem spannenden Markt biete.Bei der sogenannten MEB-Plattform, zu der Teile wie Elektromotor, Batteriekomponenten und -zellen gehören würden, handle es sich um ein Baukastensystem für den Antrieb elektrischer Fahrzeuge. Mit dem indischen Autobauer Mahindra hätten die Wolfsburger eine Kooperationsvereinbarung über den Einsatz dieser Plattform getroffen. Zunächst solle aber noch der Umfang einer möglichen Zusammenarbeit geprüft werden, bevor bis Ende 2022 ein verbindliches Lieferabkommen erarbeitet werde. Finanzielle Details seien bisher nicht bekannt. Mahindra habe in den ersten neun Monaten des im März endenden letzten Geschäftsjahres circa 303.000 Fahrzeuge absetzen können.Zwar sei das Volumen des Autobauers damit relativ gering, allerdings habe sich Indien dazu verpflichtet, ab 2035 nur noch emissionsfreie Neufahrzeuge zuzulassen. Damit könne der mit rund drei Millionen Neufahrzeugen pro Jahr ohnehin schon zu den größten der Welt gehörende Automarkt weiter anwachsen. Prognosen würden bis 2030 von bis zu fünf Millionen Einheiten jährlich ausgehen. Zusätzlich zu der möglichen Kooperation bearbeite VW den indischen Markt mit seiner Massenmarke Skoda.Die Lizenzvergabe für die eigene Plattform sei eine gute Möglichkeit die hohen Entwicklungskosten schneller einzuspielen. Somit wäre ein Zustandekommen der Zusammenarbeit positiv zu werten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.