Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz und Volkswagen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

157,72 EUR -1,46% (03.06.2022, 15:30)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

157,82 EUR -0,72% (03.06.2022, 15:19)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (03.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Wer ein Auto kaufen wolle, brauche einen langen Atem. Lieferprobleme würden weiter die Verkäufe bremsen. Im Mai seien in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt nur 207.199 Wagen neu zugelassen worden, rund 10 Prozent weniger als im Mai 2021. Und auch den deutschen Autobauern wie Volkswagen, Mercedes-Benz oder BMW gelinge keine Erholung nach der Krise.Laut der Wirtschaftsberatung EY würden die 207.199 zugelassenen Fahrzeuge das zweitniedrigste Absatzniveau in einem Mai seit der deutschen Wiedervereinigung markieren. Lediglich im Mai 2020 sei die Zahl der Neuzulassungen demnach noch niedriger gewesen, als der Lockdown in der Corona-Pandemie zu einem Einbruch auf dem Neuwagenmarkt geführt habe.Die Neuzulassungen im Mai lägen um 38 Prozent unter dem Vor-Krisen-Niveau von 2019. Grund für den Abwärtstrend seien weiterhin die weltweiten Probleme bei Lieferketten, habe Reinhard Zirpel, der Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, gesagt. "Gleichzeitig erreichen die Auftragsbestände ein historisches Rekordniveau. Das zeigt: Die Kunden wollen Autos kaufen, aber die Industrie kann nur eingeschränkt liefern."Auch den deutschen Autobauern gelinge der Weg aus der Absatzkrise nicht. Die Lieferprobleme und insbesondere der Chip-Mangel hätten beispielsweise bei Volkswagen im April zu einem schweren Einbruch geführt und die weltweiten Auslieferungen um 38 Prozent einbrechen lassen. Neue Daten für den Mai würden vom DAX -Konzern erst Mitte Juni erwartet. Die Daten des Kraftfahrt-Bundesamts würden jedoch kaum hoffen lassen.An der Börse sei der vergangene Monat dagegen für die Aktien der deutschen Autobauer erfreulich gelaufen. Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe rund 6,5 Prozent zugelegt, die Papiere von Mercedes-Benz hätten 7,7 Prozent gutgemacht und die BMW-Vorzüge seien um 6,7 Prozent geklettert.Seitens der HSBC seien am Mittwoch die Kaufempfehlung für die Volkswagen-Aktie bestätigt worden. Die Analysten hätten betont, dass generell die Gewinndynamik beim Wolfsburger Autobauer positiv bleibe - trotz aktueller Störungen etwa durch den Krieg in der Ukraine und die Chip-Knappheit. Volkswagen entwickele sich in dieser Situation robust.Das Chartbild helle sich bei den Aktien der deutschen Autobauer auf, obwohl sie noch immer mit Problemen zu kämpfen hätten. Die günstige Bewertung der Aktien von Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW sei jedoch verlockend und in China bahne sich eine Lockdown-Entspannung an.Anleger bleiben investiert, sichern sich aber weiter mit Stopps bei Mercedes-Benz bei 52,00 Euro, bei Volkswagen bei 125,50 Euro und bei BMW bei 67,50 Euro nach unten ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 03.06.2022)Mit Material von dpaAFX